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Экс-пилот Airbus раскритиковал МС-21-310 за потерю дальности полёта после импортозамещения
Бывший пилот Airbus А320 Андрей Литвинов заявил, что импортозамещение серьёзно ухудшило характеристики МС-21-310 — из-за лишнего веса дальность полёта сократилась до 3830 км, что делает лайнер непривлекательным для авиакомпаний и потребует бюджетных субсидий.
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Экс-пилот Airbus Андрей Литвинов выступил с жёсткой критикой импортозамещённой версии МС-21-310. По его словам, уменьшение дальности полёта — критический удар по экономической привлекательности лайнера для перевозчиков, для которых этот параметр является одним из ключевых.

Изображение: Grok

Проблема кроется в перевесе самолёта — лишние 6 тонн, по мнению Литвинова, повлияли сразу на два аспекта: сократилось количество пассажирских мест и снизилась максимальная дальность, которая теперь составляет всего 3830 километров. Пилот подчеркнул, что у любого воздушного судна после прибытия в точку назначения должен оставаться запас топлива ещё примерно на полтора часа полёта, а с урезанной дальностью о таких рейсах, как из Москвы во Владивосток, можно забыть: «Какой ему Владивосток?» — риторически спрашивает эксперт.

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Литвинов не исключает самого пессимистичного сценария: когда авиакомпании начнут реальную эксплуатацию МС-21-310, может выясниться, что он экономически невыгоден. В таком случае, предупреждает бывший пилот Airbus, государству придётся дотировать перевозчиков, чтобы они вообще брали эти самолёты в работу.

Впрочем, не все разделяют столь мрачный прогноз. Авиаэксперт Роман Гусаров ранее объяснял, что текущая дальность в 3800 километров — это не приговор, а лишь стартовая точка для дальнейшего развития платформы, которую со временем можно и нужно улучшать.

#ростех #мс-21 #оак #объединённая авиастроительная корпорация #яковлев #иркутский авиационный завод #литвинов
Источник: www1.ru
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