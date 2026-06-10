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Roblox заработал в России без VPN
Как и было обещано на этой неделе, блокировка Roblox в стране была снята
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Ряд Telegram-каналов и информационных интернет-порталов в четверг вечером сообщили о восстановлении работоспособности игрового сервиса Roblox в России. Это означает, что вернулась возможность пользоваться им без средств обхода блокировок вроде VPN.

Одним из источников является известный аналитик Эльдар Муртазин. При этом, по его словам, ничего не сообщается о том, что сервис открыл в стране юридическое лицо, стал хранить пользовательские данные на располагающихся на территории России серверах или анонсировал новые средства защиты пользователей, которых здесь не было прежде. Ранее сообщалось, что в сервисе появится выбор из возрастных режимов Roblox Kids и Roblox Select, а также будут представлены методы защиты детей от противоправных действий.

Изображение: Roblox

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В пресс-службе Минцифры написали, что в начале месяца с Roblox были согласованы все условия для соблюдения интересов и защиты прав российских пользователей этой игровой платформы.

Таким образом, введённая 5 декабря 2025 года блокировка сервиса в стране продлилась 6 месяцев и 5 дней.

#россия #интернет #рунет #блокировки #roblox
Источник: 5-tv.ru
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