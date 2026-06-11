Знакомо чувство, когда пытаешься вернуться в любимую старую игру, а она уже не цепляет? Устаревшая графика, неудобное управление, архаичные механики — классика рискует превратиться в музейный экспонат. В таких случаях на помощь приходят ремейки и ремастеры — обновлённые версии игр, которые дают им новую жизнь. Некоторые из них лишь улучшают визуальную часть, другие же трансформируют игровой процесс, сохраняя дух оригинала. Ниже — 10 игр на ПК, где классика получила достойное переосмысление.

Resident Evil 4 Remake (2023)

Один из наиболее ярких ремейков последнего времени. Авторы не только улучшили визуальную составляющую, но и внесли изменения в игровой процесс, сохранив при этом атмосферу оригинала. Теперь игра представляет собой современный хоррор-экшен с напряжённой атмосферой и динамичными боями.

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Лично я в свое время неоднократно проходил эту игру, однако со временем она, конечно, приелась, так сказать, да и управление и графика уже не соответствовали новому избалованному взгляду на игры. Resident Evil 4 Ultimate HD Edition лично для меня не особо исправила ситуацию, а вот Resident Evil 4 Remake уже вполне понравилась и добавила желания снова пройти.

Интересный факт: в ремейке появились новые сюжетные детали и альтернативные ракурсы камеры — это добавляет глубины знакомой истории.

The Last of Us Part I (2022)

Новая версия популярной игры, вышедшей в уже достаточно далеком 2013 году. В этом ремейке разработчики не только улучшили качество текстур, но и полностью переработали модели персонажей, систему освещения и анимацию. В результате такой, можно сказать, колоссальной работы игра выглядит так, будто она была с нуля создана специально для современных консолей и персональных компьютеров.

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Лично мне кажется, что, несмотря на споры вокруг необходимости ремейка, он даёт шанс новым игрокам оценить этот, не побоюсь этого слова, шедевр, который многие считают эталоном сюжетных игр.

Final Fantasy VII Remake (2020)

В 1997 году вышла легендарная японская ролевая игра, которая теперь получила новое воплощение. Авторы расширили игровой мир, добавили новые сюжетные линии и полностью изменили боевую систему, сделав её более динамичной и похожей на экшен.

Интересный факт: игра стала первой частью трилогии, которая должна полностью пересказать историю оригинала, однако уже с новыми деталями и поворотами.

Silent Hill 2 Remake (2024)

Эх, юность… Я прекрасно помню свои ощущения от прохождения этой игры без малого четверть века назад. Вечер, выключенный свет, диск с игрой, PS2 и ЭЛТ-телевизор. Жаль, что сейчас игры уже не приносят такого удовольствия. Сейчас всё иначе: игры стали масштабнее, красивее, но того восторга уже не поймать… Ладно, хватит ностальгии — пора вернуться к делу.

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Вообще, Silent Hill 2 Remake – это хоррор, который многие ждали годами. Bloober Team не только сохранили атмосферу оригинала, но и полностью переработали визуальную составляющую и игровой процесс. Теперь туманные улицы Сайлент-Хилла выглядят пугающе реалистично, а звуки усиливают чувство тревоги.

Личное мнение: это не просто ремастер — это переосмысление, которое может напугать даже тех, кто прошёл оригинал.

BioShock Remastered (2016)

В этой игре, которая сочетает в себе жанры шутера и ролевой игры, разработчики улучшили графику, сделав её более современной и детализированной. Теперь она работает в разрешении 1080p и с частотой кадров 60 FPS.

При этом геймплей остался прежним, а значит, атмосфера подводного города Восторг не изменилась. Разработчики улучшили текстуры, освещение и эффекты, но не стали вносить изменения в игровой процесс.

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Интересный факт: в издание вошли все дополнения, а также музей с концепт-артами и комментариями разработчиков.

Mass Effect: Legendary Edition (2021)

В этом сборнике собраны три части знаменитой космической оперы. В первой части улучшены текстуры, модели и освещение, а также переработано управление. Кроме того, добавлена поддержка разрешения 4K/60 FPS.

Личное мнение: знаю, что многие начали свое знакомство с трилогией сразу с третьей части, и не многие решились на прохождение предыдущих двух игр. Так вот, Mass Effect: Legendary Edition — идеальный способ заново пройти всю трилогию или впервые познакомиться с историей капитана Шепарда в современном качестве.

Tomb Raider I–III Remastered (2024)

Переиздание первых трёх частей о Ларе Крофт. Разработчики сохранили оригинальный геймплей, но добавили современные удобства: улучшенное управление, поддержку широкоформатных экранов и возможность переключаться между старой и новой графикой.

Интересный факт: фанаты угловатой модели Лары могут включить классический визуальный стиль — ностальгия без компромиссов.

Command & Conquer: Remastered Collection (2020)

В обновлённых версиях классических стратегий в реальном времени появились улучшенные визуальные эффекты, включая графику в высоком разрешении, и улучшенное звуковое сопровождение. Кроме того, игры теперь поддерживают разрешение 4K. При этом разработчики сохранили основные элементы игрового процесса и даже добавили возможность создавать собственные карты.

Личное мнение: если вы любили RTS в 90-х, это шанс вернуться в те времена с комфортом. ДА, я прекрасно помню, как в юности с друзьями ходили на всю ночь в компьютерный клуб. А там CS 1.6, StarCraft, Казаки… Эх, было время…

Dark Souls: Remastered (2018)

Первая часть знаменитой серии Souls-игр с улучшенным визуальным оформлением и стабильной частотой кадров в 60 FPS. Сложность игры осталась на прежнем уровне, но теперь мир стал ещё более мрачным и атмосферным.

Интересный факт: ремастер включает дополнение Artorias of the Abyss, которое раньше было доступно только на консолях.

Marvel’s Spider-Man Remastered (2022)

Экшен про Человека-паука с улучшенными визуальными эффектами, включая трассировку лучей и поддержку разрешения 4K/60 FPS. Теперь полёты над Нью-Йорком стали ещё более захватывающими, а сражения — более динамичными.

Личное мнение: даже если вы играли в оригинал на PlayStation, ПК-версия стоит внимания — особенно с настройками графики на максимум.

Вместо заключения

Ремейки и ремастеры — это прекрасный способ вновь окунуться в атмосферу любимых игр или открыть для себя классические произведения в новом свете. Среди них есть как аккуратные обновления (Tomb Raider I–III), так и смелые переосмысления (Final Fantasy VII Remake). Независимо от предпочтений, в этом списке найдётся игра, которая подарит множество часов увлекательного игрового процесса и яркие впечатления.

Безусловно, в представленном материале мы рассмотрели лишь десять примеров ремейков и ремастеров игр, однако на самом деле их существует гораздо больше. И эта тема станет предметом рассмотрения в следующей статье.

P. S.

Ремейки и ремастеры, как правило, рассчитаны на современные платформы и ожидания игроков, поэтому их системные требования значительно выше, чем у оригиналов. Поэтому тут желательно убедиться, соответствует ли ПК хотя бы минимальным системным требованиям игры, а лучше — рекомендуемым.

Я бы посоветовал иметь систему хотя бы на базе процессора уровня Intel Core i5-13400F или AMD Ryzen 5 7500F, и видеокарты уровня GeForce RTX 5060 Ti или AMD Radeon RX 9060 XT. Предложенные компоненты формируют сбалансированную игровую систему.

Также не стоит забывать о твердотельных накопителях (SSD), поскольку запуск игр с жёстких дисков (HDD) в настоящее время занимает слишком много времени. Для современных ремейков и ремастеров, где важна быстрая подгрузка больших объёмов данных, SSD уже не роскошь, а необходимость. Можно обратить внимание на PATRIOT P220 SATA 2.5" 1TB или же на AGI AI298 M.2 NVME 1ТБ. Даже бюджетный SATA SSD даст заметный прирост комфорта по сравнению с любым HDD.

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