Ученые обнаружили в квазаре J2318, который находится в трех миллиардах световых лет от Земли, ветры, дующие со скоростью 30% от скорости света. Это открытие поможет лучше понять природу чёрных дыр.

Сверхмассивные черные дыры есть в центре каждой крупной галактики. Вокруг некоторых из них вращаются раскаленные диски газа – квазары. Эти диски излучают столько света, что могут разгонять собственный газ до чудовищных скоростей.

Изображение: Notebookcheck

Квазар J2318 находится в созвездии Пегаса. Черная дыра в его центре весит примерно 1,7 миллиарда солнечных масс – обычные показатели для такого объекта, а вот скорость выброшенного ею газа оказалась необычной.

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Авторы работы, которую опубликовал The Astrophysical Journal, измерили ультрафиолетовый ветер от квазара. Газ движется со скоростью 90 тысяч километров в секунду. Это 30% от скорости света.

Лукас Ситон из Йоркского университета в Торонто – ведущий автор исследования попытался объяснить эту мощь на понятном языке. «По скорости ветер этого квазара можно назвать ураганом 79-й категории. Каждая категория урагана примерно на 20% быстрее, чем категория ниже. Название «79-я категория» дает представление о его скорости, но, конечно, этот ветер не похож ни на что на Земле». Для справки: на Земле самую высокую, пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона, присваивают ураганам со скоростью ветра выше 252 километров в час.

Открытие сделали на основе данных обзора Sloan Digital Sky Survey. Студентка Марианна Велтри заметила необычный квазар ещё в 2023 году. Последующие наблюдения на телескопе Gemini North на Гавайях подтвердили рекордную скорость ветра. Паола Родригес Идальго из Университета Вашингтона в Ботелле поясняет: такие выбросы переносят огромную энергию и могут влиять на эволюцию целых галактик.