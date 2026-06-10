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Inthenews
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Разработчики EVE Online представили обновление Cradle of War, которое запускает новую сюжетную линию и меняет формат участия игроков в конфликтах Нового Эдема
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EVE Online из CCP Games сообщила о релизе дополнения Cradle of War для EVE Online. Обновление стало первой частью трилогии Театры войны и связано с усилением противостояния между крупными державами игрового мира.

Главным элементом расширения стала система военных кампаний. Она объединяет действия большого числа игроков в общие операции, где учитывается вклад каждого участника. Пользователи могут участвовать в боях, доставлять ресурсы, выполнять разведку и обеспечивать снабжение. Итоги кампаний отражаются на инфраструктуре регионов и приводят к появлению новых маршрутов через звёздные врата. Разработчики отметили, что новая глава дает пилотам возможность влиять на развитие имперских столкновений.

                                                                   Изображение: Fenris Creations

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Креативный директор проекта Бергур Финнбогасон заявил, что обновление расширяет доступ к военным событиям для игроков с разным уровнем подготовки. Для новичков создано безопасное пространство Exordium, где отсутствуют PvP столкновения и доступны задания, связанные с кампаниями.

Участие в конфликтах стало доступно для широкого круга ролей. Вклад в ход кампаний могут вносить промышленники, добытчики ресурсов, командиры флотов и новобранцы. Каждое выполненное задание и каждая поставка ресурсов влияют на развитие противостояния между фракциями. 

Разработчики уточнили, что обновление выходит 9 июня в 11.00 UTC. 

#eve online #дополнение #cradle of war
Источник: gamingshogun.com
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