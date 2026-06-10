Божьих коровок не следует трогать руками – в случае опасности они выпускают ядовитую жидкость. Для человека этот яд не смертелен, но способен вызвать раздражение кожи.

Многие считают божьих коровок безобидными насекомыми, которых можно спокойно брать на ладонь. Однако специалисты напоминают, что у них есть собственный способ защиты от потенциальной опасности. Изображение - ChatGPT

Заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук Михаил Гильденков рассказал, что божьи коровки используют химическую защиту при столкновении с угрозой.

По его словам, через сочленения ног насекомое выделяет оранжевую жидкость — гемолимфу, которая выполняет функции, схожие с кровью у других живых организмов. В ее составе присутствует горькое токсичное вещество кантаридин.

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Ученый отметил, что для человека такое количество токсина обычно не представляет серьезной опасности. Тем не менее, при попадании на чувствительную кожу жидкость способна вызвать раздражение или аллергическую реакцию.

Кроме того, при неосторожном обращении насекомое можно случайно раздавить. В этом случае на ткани могут остаться пятна, которые сложно удалить.

Биолог также обратил внимание, что яркая окраска божьих коровок служит предупреждающим сигналом для других животных. Однако такая защита действует не всегда: птицы нередко всё равно включают этих насекомых в свой рацион.