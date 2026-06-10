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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
Восьмой из двенадцати всего, и третий по внутренней нумерации.
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В России продолжается процесс модернизации объектов гидроэнергетики, и крупнейшие и самые мощные станции, конечно же, не являются исключениями. Так, на Красноярской ГЭС, которая является второй по мощности ГЭС в России со значением в 6 000 МВт, досрочно после модернизации введён в эксплуатацию гидроагрегат № 3.

Как отметили в профильной прессе, конкретно третий гидроагрегат проработал без замены свыше 50 лет. Хотя по внутренней станционной нумерации это гидроагрегат № 3, фактически же это уже восьмой заменённый агрегат на Красноярской ГЭС из двенадцати имеющихся. По плану, полностью замена всего генерирующего оборудования на станции завершится до 2031 года.

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В процессе модернизации на станции устанавливают более совершенные гидротурбины и генераторы, благодаря чему не только повышается удельная мощность каждого из агрегатов, но и возрастает их коэффициент полезного действия: для раскручивания современной более лёгкой турбины до рабочих оборотов требуется существенно меньший объём воды.

#россия #экономика #энергетика
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