Выбор тайчи в качестве демонстрационного формата не случаен: медленные, непрерывные переходы между позами предъявляют высокие требования именно к тем параметрам, которые Zoomlion стремится показать, — контролю центра тяжести, плавности перераспределения нагрузки и сохранению устойчивости при асимметричных положениях тела.

Китайский производитель строительной техники и промышленного оборудования Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. продемонстрировал возможности своего двуногого человекоподобного робота Z01 на международной выставке KOMATEK 2026 в Стамбуле. В рамках презентации "умный" аппарат выполнил комплекс движений из практики тайцзицюань (тайчи, боевое искусство), показав работу систем динамического равновесия и контроля моторики.

Источник: interestingengineering.com

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Выполнение элементов тайцзицюань требует от двуногих робототехнических систем постоянного расчета кинематики и непрерывного перераспределения веса между опорными конечностями. Во время публичного выступления робот Z01 осуществил серию плавных и скоординированных движений, удержав заданный центр тяжести. Техническая демонстрация подтвердила характеристики аппарата в области человекоподобной подвижности и пространственной стабилизации. Интегрированные алгоритмы управления движением позволили роботу выполнить сложную последовательность действий с высокой точностью без потери равновесия на протяжении всего процесса.

Модель Z01 спроектирована как многоцелевое устройство для промышленной и коммерческой эксплуатации. Основные заявленные сферы применения робота включают прямую коллаборацию с людьми на производственных линиях, интеллектуальное навигационное сопровождение, а также использование в образовательных программах. Разработка человекоподобных аппаратов является частью стратегии Zoomlion по расширению присутствия в секторе «воплощенного» искусственного интеллекта (embodied AI) и промышленной робототехники. Руководство компании определяет данное направление как третью траекторию финансового роста, дополняющую базовый выпуск строительной и сельскохозяйственной техники.

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Технологическая платформа для Z01 была подготовлена дочерним предприятием Zvalley, специализирующимся на промышленном интернете вещей (IoT) и программных решениях на базе ИИ. Исследовательский штат подразделения насчитывает около 1300 технических специалистов. По информации разработчика, с 2024 года компания сформировала комплексную архитектуру, объединяющую аппаратное обеспечение, алгоритмы принятия решений, механизмы контроля движения и соответствующую программную экосистему.

Презентация робота Z01 прошла на фоне масштабной экспозиции основного оборудования корпорации. На выставочных стендах KOMATEK 2026 Zoomlion представила свыше 40 единиц высокотехнологичной строительной техники. По итогам мероприятия суммарный объем подтвержденных контрактов на поставку машин превысил 1 миллиард китайских юаней.