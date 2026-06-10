Трейлер почти целиком состоит из одной длинной сцены из начала истории. Зрители видят, как персонаж ныряет в океан в поисках останков отца. Во время погружения его нога запутывается в водорослях, свисающих из пасти проплывающего мимо кашалота. После этого кит затягивает ныряльщика внутрь. Запаса кислорода хватает примерно на час.
Изображение: 20th Century Studios
Фильм снят по роману Дэниела Крауса (Daniel Kraus), вышедшему в 2023 году. Автор книги работал над сценарием вместе с режиссёром Брайаном Даффилдом (Brian Duffield).
В проекте также участвуют Джош Бролин (Josh Brolin), Джош Ортис (Josh Ortiz), Джейн Леви (Jane Levy), Эмили Радд (Emily Rudd) и Элизабет Шу (Elisabeth Shue), которая исполнила роль матери главного героя.
Премьера назначена на шестнадцатое октября.