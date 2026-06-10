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Global_Chronicles
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
В Южной Атлантике обнаружили крупнейший из известных рифов холодноводного коралла Bathelia candida. Его площадь достигает около 0,4 квадратного километра, а вокруг него сформировалась богатая глубоководная экосистема.
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Большая часть океанского дна до сих пор изучена значительно хуже поверхности планеты. Очередная экспедиция у берегов Аргентины показала, что даже на больших глубинах могут существовать богатые экосистемы, о которых наука прежде ничего не знала.

 Каменистое дно служит домом для скопления живых организмов на дне глубоководных районов. (ROV SuBastian /Schmidt Ocean Institute, CC BY-NC-SA 4.0)

Во время исследований в Южной Атлантике ученые обнаружили обширную систему глубоководных коралловых рифов. Работы проводила команда на борту исследовательского судна Falkor Института океанологии Шмидта (Schmidt Ocean Institute), используя дистанционно управляемый аппарат SuBastian.

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Самой заметной находкой стал крупнейший из известных рифов редкого холодноводного коралла Bathelia candida. Он занимает около 0,4 квадратного километра, что сопоставимо с территорией Ватикана. Риф оказался центром невероятно насыщенной экосистемы. Исследователи зафиксировали здесь крабов, осьминогов, рыб, медуз и морских звезд, которые используют коралловые структуры как укрытие и место для кормления. В отличие от мелководных кораллов, такие виды существуют без солнечного света и получают питание из органических частиц, опускающихся из верхних слоев океана.

Неподалеку от рифа команда обнаружила активный холодный источник с отдельным сообществом организмов, включая хемосинтетических моллюсков. Связь между этими экосистемами ученые еще изучают.

(ROV SuBastian /Schmidt Ocean Institute, CC BY-NC-SA 4.0)

Экспедиция обследовала около 900 километров морского дна. Помимо коралловых рифов, исследователи нашли останки кита на глубине 3890 метров — первый зарегистрированный случай такого рода в глубоководных водах Аргентины. В ходе экспедиции также были запечатлены гигантские призрачные медузы (Stygiomedusa gigantea), одни из самых крупных и редко встречающихся медуз на Земле, что добавило еще одного необычного обитателя в глубоководный зверинец. Эти загадочные существа могут вырастать до более чем 10 метров в длину, но их глубоководная среда обитания делает их редким зрелищем – было зарегистрировано менее 120 случаев их обнаружения.

В ходе экспедиции были обнаружены 28 видов, которые, по мнению специалистов, могут быть новыми для науки.

#аргентина #океанология #осьминоги #крабы #медузы #коралловый риф #bathelia candida #глубоководные кораллы #южная атлантика
Источник: sciencealert.com
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