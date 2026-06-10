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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк «Готики» стартовал со второй строчки в недельном чарте продаж премиальных игр в Steam
Премиальных — значит просто платных, в противовес условно-бесплатным. Это разделение в наши дни критически важно.
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Несмотря на то, что ремейк «Готики» преимущественно рассчитан на геймеров ныне уже среднего возраста, поскольку молодое поколение про такую серию если и слышало, то, скорее всего, уже от отцов, в целом таких ностальгирующих товарищей набралось весьма приличное количество. Так, в обновлённом недельном чарте продаж в Steam за период со 2 по 9 июня обновлённая культовая ролевая игра закрепилась на второй позиции в категории премиальных (платных) проектов, уступив первое место лишь гоночному проекту Forza Horizon 6.

Следом за Gothic Remake по списку идут Path of Exile 2, 007 First Light, непонятно что до сих пор делающий в этом чарте Steam Deck, Paralives, Subnautica 2, Resident Evil 4, Resident Evil equiem и EA Sports FC 26.

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Если же составлять чарт с учётом условно-бесплатных игр, то ситуация изменится, но не радикально: герой новости опустится на третью строчку, а на первое место взлетит Counter-Strike 2. В остальном изменения несущественны: на седьмое место выйдет Apex Legends, а на девятое — Wuthering Waves.

Это без преувеличения превосходный результат, учитывая, что по факту у «Готики» на его формирование было всего четыре дня: ремейк, напомним, вышел 5 июня. За это время новинка собрала несколько тысяч пользовательских отзывов, 84% из которых положительные.

#thq nordic #gothic #alkimia interactive #gothic remake
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