Введение технологического сбора перенесли на декабрь, однако участники рынка не ждут сохранения нынешних цен. По оценкам экспертов, электроника в России может прибавить в стоимости до 50% уже к концу года.

У отечественных производителей и импортеров появилось дополнительное время на подготовку к новым правилам ввоза бытовой техники и электроники. Но сама отсрочка, как считают эксперты, не меняет общую тенденцию.

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Правительство решило перенести запуск технологического сбора на 1 декабря. Ранее представители отрасли просили дать компаниям больше времени, чтобы подготовить процессы и проверить работу новой системы начислений.

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Минпромторг уже определил размеры платежей для разных категорий устройств. За импорт ноутбуков, смартфонов и некоторых других видов техники компаниям придется платить фиксированный сбор. Эти дополнительные расходы в конечном счете отразятся на розничных ценах.

При этом новый платеж остается лишь одной из причин подорожания. Независимый аналитик Эльдар Муртазин считает, что стоимость электроники продолжит расти прежде всего из-за увеличения затрат на комплектующие. По его оценке, до конца года техника может подорожать на 40–50%.

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Отдельные устройства ощутят изменения почти сразу после введения сбора. Эксперты отмечают, что цена смартфонов способна увеличиться примерно на несколько сотен рублей сверх самого технологического сбора за счет сопутствующих наценок и налогов.

Дополнительную нагрузку почувствует и традиционная розница. Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Андрей Гусев полагает, что обычным магазинам станет сложнее соперничать с онлайн-площадками.

Исполнительный директор Ассоциации российских производителей и разработчиков электроники Иван Покровский пояснил, что перенос сроков введения техсбора позволит протестировать как система будет работать, как будет производиться в автоматическом режиме расчет техсбора, контроль оплаты. Без этого был риск, что могут начаться сбои в поставках товаров.