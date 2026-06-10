Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Эксперт Муртазин: рост цен на электронику в России может достичь 50% к концу года
Введение технологического сбора перенесли на декабрь, однако участники рынка не ждут сохранения нынешних цен. По оценкам экспертов, электроника в России может прибавить в стоимости до 50% уже к концу года.
реклама

У отечественных производителей и импортеров появилось дополнительное время на подготовку к новым правилам ввоза бытовой техники и электроники. Но сама отсрочка, как считают эксперты, не меняет общую тенденцию.

Скриншот видео - Москва 24

Правительство решило перенести запуск технологического сбора на 1 декабря. Ранее представители отрасли просили дать компаниям больше времени, чтобы подготовить процессы и проверить работу новой системы начислений.

реклама

Минпромторг уже определил размеры платежей для разных категорий устройств. За импорт ноутбуков, смартфонов и некоторых других видов техники компаниям придется платить фиксированный сбор. Эти дополнительные расходы в конечном счете отразятся на розничных ценах.

При этом новый платеж остается лишь одной из причин подорожания. Независимый аналитик Эльдар Муртазин считает, что стоимость электроники продолжит расти прежде всего из-за увеличения затрат на комплектующие. По его оценке, до конца года техника может подорожать на 40–50%.

Это может быть вам так же интересно:

Луганский хладокомбинат закупил уникальную итальянскую линию для мороженого стоимостью ₽1 млрд                

Отдельные устройства ощутят изменения почти сразу после введения сбора. Эксперты отмечают, что цена смартфонов способна увеличиться примерно на несколько сотен рублей сверх самого технологического сбора за счет сопутствующих наценок и налогов.

Дополнительную нагрузку почувствует и традиционная розница. Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Андрей Гусев полагает, что обычным магазинам станет сложнее соперничать с онлайн-площадками.

Исполнительный директор Ассоциации российских производителей и разработчиков электроники Иван Покровский пояснил, что перенос сроков введения техсбора позволит протестировать как система будет работать, как будет производиться в автоматическом режиме расчет техсбора, контроль оплаты. Без этого был риск, что могут начаться сбои в поставках товаров.

#смартфоны #ноутбуки #электроника #минпромторг #минфин #технологический сбор #эльдар муртазин #иван покровский
Источник: m24.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Человекоподобный робот Unitree G1 покорил вулкан высотой 6200 метров и готовится к Эвересту
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
Первая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно отработала свыше 12 тысяч часов
«Билайн» представил VPN с доступом к блокирующим российские IP иностранным сервисам
IE опубликовала список из 7 футуристичных самолётов с большими шансами выхода в эксплуатацию
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки
«Волга» рассчитывает начать производить автомобили собственной разработки в 2028 году

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter