На Xbox Games Showcase 2026 студия One More Level привезла геймплейный трейлер Valor Mortis и назвала дату выхода — 24 сентября 2026 года. Игра выйдет на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Но главное событие для тех, кто следит за проектом: сразу после показа разработчики открыли доступ к демоверсии.

Сеттинг и сюжет: Наполеон, чума и ходячие трупы

Сюжетная завязка выделяется на фоне типичных фэнтезийных или постапокалиптических игр. Перед нами альтернативная Восточная Европа XIX века. Бесконечные наполеоновские войны привели к возникновению сверхъестественной чумы. Протагонист — британский солдат Уильям, вступивший в Великую армию, увлечённый идеей свободной Европы. На момент начала игры он уже мёртв. Наполеон возвращает его к жизни с конкретной целью — сражаться с бывшими товарищами, превратившимися в живых мертвецов, и разгадать тайну происхождения чумы, а заодно и собственного воскрешения.

реклама





Ключевой элемент лора — вещество под названием нефтоглобин. Именно оно вызывает мутации у мертвецов, и способность Уильяма контролировать это вещество позволяет ему сохранять рассудок. Звучит интригующе, но демо не спешит раскрывать карты. Судя по всему, сюжет будет подаваться преимущественно через записки и окружение. В демке были доступны две главы — начало игры и фрагмент из середины. Ни в одной из них я не обнаружил намёков на глубокую драматургию или запоминающихся персонажей. Пока это фон, а не движущая сила. Возможно, полная версия удивит, но ждать сюжетных откровений я бы не стал.

Визуальный стиль: главное, за что игра цепляет

Первое, что бросается в глаза, — картинка. Она действительно приятная, причём именно художественно. Никакого фотореализма и погони за графическими технологиями: вместо этого — плотная, мрачная, стилизованная эстетика. Альтернативный XIX век с его мундирами, кремнёвыми пистолетами, фонарями и каменными мостовыми передан с душой.

Многие сравнивают визуал с Dishonored, и параллели действительно есть. Тот же маслянистый стиль, та же любовь к архитектуре и эпохе. Вот только игры Arcane Studios выглядит более мультяшно. Если вы фанат визуального стиля Дануолла, здесь вы почувствуете себя почти как дома. Для меня лично это главный козырь демо: в Valor Mortis просто приятно находиться.

Боевая система: добротно, но без откровений

реклама





Боевка строится вокруг трёх защитных механик, знакомых каждому поклоннику soulslike:

Блок — поглощает урон ценой небольшого количества здоровья;

Уклонение — спасение от неблокируемых атак;

Парирование — активация в нужный момент для критического урона.

Никаких неожиданных решений: стандартная soulslike-формула перенесена в вид от первого лица. Разве что блок отнимает полоску здоровья, но её можно восстановить, проявив чудеса реакции. Чувствуется наследие Ghostrunner — особенно в темпе и отзывчивости управления, но без скоростного слэшера. Бои более медленные, вдумчивые, с акцентом на тайминги.

Враги откровенно банальные. Ходячие мертвецы и другие создания ведут себя предсказуемо, паттерны атак считываются с первого раза, никаких тактических сюрпризов они не подкидывают. Для соулслайка, где бой — это основа, хотелось бы более изобретательных противников. Пока ИИ тянет лишь на «норм, но не впечатляет».

Вердикт по боевой системе: добротно, но не более. Если вы прошли десяток соулслайков, здесь вас ничем не удивят. Но и разочарования нет — механики работают адекватно. При этом демо приятно удивило количеством оружия. Во второй главе, взятой из середины игры, арсенал был уже немалым. Это вселяет осторожный оптимизм по поводу билдостроения в полной версии.

Магия и прогрессия

реклама





По мере прохождения открываются трансмутации — местные магические способности. Прокачка привязана к катализаторам — ресурсу, расходуемому на улучшение характеристик, выносливости и запаса здоровья. Смерть работает по классике: воскресаешь у фонаря, неиспользованные катализаторы остаются на месте гибели. РПГ-система в наличии, но звёзд с неба не хватает — она просто есть. Работает, даёт чувство прогрессии.

Платформинг и структура уровней

Отдельно стоит упомянуть платформинговые сегменты. Разработчики не скрывают, что вдохновлялись метроидваниями: новые способности открывают доступ к ранее недоступным путям и коротким маршрутам. На практике это выливается в пробежки по балкам, прыжки и цепляния за уступы. После Ghostrunner с его головокружительной вертикальностью местный платформинг ощущается как шаг назад — более медленный, простой, без той адреналиновой остроты. Работает без нареканий, но и восторга не вызывает.

Для кого эта игра

Ответ пока неочевидный. Как соулслайк — добротно, но не прорыв. Как сюжетная игра — вряд ли (записки и минимум диалогов). Как платформер — слишком простой после Ghostrunner. Единственная аудитория для которой игра попадает в яблочко, это те, кто визуально влюблён в эпоху наполеоновских войн, эзотерику, мрачный XIX век с его эстетикой. Если вы из тех, кто засматривается на мундиры, кремнёвые пистолеты, масляные фонари и готическую архитектуру, Valor Mortis подарит вам визуальное наслаждение. Геймплей при этом нормальный, не плохой — просто не ждите откровений. Игра напоминает одновременно Dishonored (визуально), Ghostrunner (управлением и платформингом) и любой soulslike последних лет (механиками). Получается добротный гибрид без собственного лица.

Сюжетные откровения оставлю на полную версию, но по двум главам из демки понятно: если вы ждёте глубокую историю, скорее всего, будете разочарованы. До релиза ещё есть время и, возможно, разработчики подтянут ИИ врагов, добавят изюминку в боевку и платформинг. А пока, это игра для ценителей визуального стиля и атмосферы наполеоновской эпохи. Если это про вас — пробуйте демо и следите за релизом. Остальным советую присмотреться, но без завышенных ожиданий.