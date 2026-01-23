Последствиями возможного падения астероида 2024 YR4 на Луну станут образование крупного кратера, мощнейший метеорный поток и реальная угроза для околоземных спутников

Если прогнозы астрономов подтвердятся, 22 декабря 2032 года жители Земли станут наблюдателями редчайшего космического явления. Астероид 2024 YR4, движущийся по направлению к Солнцу, с вероятностью примерно 4% может врезаться в поверхность Луны. Для нашего естественного спутника подобное событие станет самым масштабным катаклизмом за последние тысячелетия.

Объект 2024 YR4 с момента своего обнаружения привлёк пристальное внимание специалистов. Приблизительный диаметр небесного тела составляет 60 метров – сопоставимо с размерами астероида, сформировавшего известный Аризонский кратер. Изначальные вычисления указывали на возможность его столкновения с Землёй в 2032 году. К облегчению, последующие уточнённые расчёты орбиты исключили эту угрозу для нашей планеты. Тем не менее, траектория астероида пройдёт в опасной близости от Луны, которая может оказаться на его пути.

Совместное моделирование, проведённое международной научной командой из Китая, Японии и США, позволило представить детали возможного сценария. Наиболее вероятным местом падения станет видимая с Земли область в южной части лунного диска, неподалёку от известного кратера Тихо.

В момент столкновения высвободится гигантская энергия, сравнимая с детонацией 6,5 миллионов тонн тротила. На Земле можно будет наблюдать яркую вспышку без помощи оптических приборов. Её сияние в ночном небе затмит Сириус. Взрыв будет сопоставим по блеску с Юпитером. Свечение в точке удара может сохраняться от пяти минут до получаса.

На поверхности Луны появится новый кратер, по масштабам аналогичный Аризонскому. Удар вызовет лунотрясение силой около 5 баллов. Сам ударный кратер, раскалённый до высоких температур, будет постепенно остывать, испуская слабое инфракрасное излучение на протяжении нескольких часов или даже суток.

Столкновение приведёт к выбросу в космическое пространство колоссального объёма лунных осколков – от 30 до 250 миллионов тонн. Значительная часть этих обломков устремится в сторону Земли. Уже спустя несколько дней после события нашу планету ожидает беспрецедентное астрономическое шоу – исключительно интенсивный метеорный поток, в час могут наблюдаться сотни тысяч метеоров, включая особенно яркие болиды.

Однако это зрелище будет сопряжено с реальными рисками. Поток частиц и фрагментов станет значительной угрозой для орбитальных спутников и других космических аппаратов. Часть выброшенного вещества в последующие месяцы и годы будет падать на Землю в виде метеоритов, а наиболее крупные обломки могут надолго остаться на околоземной орбите, образовав новые временные естественные спутники.