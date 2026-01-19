Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
Редакция Military Watch Magazine провела краткое сравнение двух летательных аппаратов и их концепций к выполнению схожих задач.

Генеральный директор российской компании Герон Владимир Табунов представил проект стратосферного беспилотника «Хищник» — многофункциональной платформы для дальних высотных миссий. Беспилотник должен частично заменить спутники и наземные системы разведки.

Машина развивает число Маха=0,46, имеет дальность полета 12 000 километров и практический потолок 15 000 метров. Полезная нагрузка достигает 500 килограммов. Оснащение включает оборудование с ИИ и режим 3D-сканирования для исследования ближнего космоса. Табунов отметил технологические прорывы для научного прогресса.

МиГ-25 держал мировой рекорд высоты (более 37 километров), при этом рабочая высота составляла около 22 000 метров. Машина разгонялась до числа Маха=3,2 при этом крейсерская скорость достигала числа Маха=2,4. Современные истребители типа массового Су-27 превосходят «Хищник» по высоте, они поднимаются выше до 20 000 метров..

«Хищник» экономичен в эксплуатации и использует продвинутую электронику, избегая полетов над целью. МиГ-25 проектировали для прорыва плотной ПВО. Он успешно вел фото- и электронную разведку в горячих точках.

Списание МиГ-25 произошло из-за дефицита средств на модернизацию авионики. ВКС России перешли на лицензионные израильские Forpost, создав на его базе свой разведывательно-ударный комплекс. Однако страна пока существеннно отстает от США и Китая в стратегических БПЛА.

Китайский CH-7 — пример стелс-разведчика большой дальности. Скорее всего, Россия и Китай могут сотрудничать по программе «Хищник» ведь у них есть общий интересы. Как минимум, это охрана Арктики от нарастающей активности США и НАТО.

#россия #авиация #беспилотная авиация #хищник #military watch magazine #стратосфера #миг-25 #новая модель #многофункциональность #разведывательно-ударный беспилотник
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
9
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
5
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
1
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
+
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
DLSS 4.5 на RTX 3080 снижает fps в Cyberpunk 2077 на фоне DLSS 4 и 3
1
Итальянские истребители Eurofighter сопроводили российский десантный самолёт в Прибалтике
1
Carscoops: GM представил в Китае кроссовер Wuling Xingguang 560 по цене эквивалентной ₽667000
1
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
4
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
+
Трамп ввёл пошлины на товары из стран поддержавших Данию в споре о Гренландии
3
AMD работает с партнерами для поддержания цен на видеокарты Radeon на рекомендованном уровне
1
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
3
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

corsi
00:35
Как совпало, только санкции ввели - и они резко свалили.
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
salexa
00:35
ссыкуны
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
КОТ
00:30
Вот такие они, европейские воины, героизм только на словах, апо факту - пара санкций и все обдристались.
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
vl
00:16
В тексте ошибка, написано " Графический процессор построен на архитектуре Ada Lovelace " , а должно быть " Графический процессор построен на архитектуре Blackwell " , поскольку речь идёт о RTX 5060 , ...
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
Дима
23:57
С одной стороны ты прав, но Что считать Ляпами? Когда Штирлиц в Германии пишет телеграмму на Бланке СССР? т. п. Достаточно ли этого чтобы не смотреть и не рекомендовать? Или где? Где список этих крите...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Камиль Ахмадуллин
23:55
Звучит как какой-то бред. ИИ и 3Д сканирование это понятно. А вот вертикальный взлёт и посадка?! Вы там че совсем обкурились?! Тем более если у него дальность в задумке 12000 км. Вы представляете се...
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
Дима
23:46
Фантастика не подлежит критике по "техническим" параметрам. Про Хотабыча смотим , хвалим и не говорим "так не бывает. Чаще фильм не заходит по разным причинам и разным предпочтениям. Если дома, то мож...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Непран - конченое чмо
23:35
Потому что у тебя память кусок говна впрочем как и ты
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
max1024
23:33
я в курсе про эти настройки, но эти настройки касаются стабильности работы на высоких частотах, суть статьи совсем в другом, у нас фикс CPU и весь спектр частот DDR3, про вторички и третички также нап...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Непран - конченое чмо
23:32
ты лучше раскажи как ты сосешь в заглот у пехнутых укроадминов.А дырки у тебя и судя по тому как ты нравишься админам -рабочие .Эти петушки время зря не теряют .Админы -сосать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter