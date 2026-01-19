Редакция Military Watch Magazine провела краткое сравнение двух летательных аппаратов и их концепций к выполнению схожих задач.

Генеральный директор российской компании Герон Владимир Табунов представил проект стратосферного беспилотника «Хищник» — многофункциональной платформы для дальних высотных миссий. Беспилотник должен частично заменить спутники и наземные системы разведки.

Машина развивает число Маха=0,46, имеет дальность полета 12 000 километров и практический потолок 15 000 метров. Полезная нагрузка достигает 500 килограммов. Оснащение включает оборудование с ИИ и режим 3D-сканирования для исследования ближнего космоса. Табунов отметил технологические прорывы для научного прогресса.

МиГ-25 держал мировой рекорд высоты (более 37 километров), при этом рабочая высота составляла около 22 000 метров. Машина разгонялась до числа Маха=3,2 при этом крейсерская скорость достигала числа Маха=2,4. Современные истребители типа массового Су-27 превосходят «Хищник» по высоте, они поднимаются выше до 20 000 метров..

«Хищник» экономичен в эксплуатации и использует продвинутую электронику, избегая полетов над целью. МиГ-25 проектировали для прорыва плотной ПВО. Он успешно вел фото- и электронную разведку в горячих точках.

Списание МиГ-25 произошло из-за дефицита средств на модернизацию авионики. ВКС России перешли на лицензионные израильские Forpost, создав на его базе свой разведывательно-ударный комплекс. Однако страна пока существеннно отстает от США и Китая в стратегических БПЛА.

Китайский CH-7 — пример стелс-разведчика большой дальности. Скорее всего, Россия и Китай могут сотрудничать по программе «Хищник» ведь у них есть общий интересы. Как минимум, это охрана Арктики от нарастающей активности США и НАТО.