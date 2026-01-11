В 2025 году теплосодержание Мирового океана достигло рекордного уровня, продолжив многолетнюю тенденцию ускоренного нагрева и усиления негативных погодных явлений.

Международная группа исследователей зафиксировала исторический максимум теплосодержания океана за весь период инструментальных наблюдений. Количество поглощённой дополнительной энергии оценивается в 23 зеттаджоуля — это превышает совокупное мировое энергопотребление за 37 лет. Данный параметр служит одним из наиболее объективных индикаторов долгосрочных климатических изменений, поскольку океан выступает главным аккумулятором избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами, принимая на себя более 90% этого объёма.

Тепло распределено по акватории неравномерно. Наиболее интенсивное потепление отмечено в тропических широтах, а также в акваториях Южной Атлантики, северной части Тихого океана и вод Южного океана. Около 16% океанической поверхности достигли абсолютных рекордных значений температуры. Устойчивый тренд на потепление, наблюдаемый с 1990-х годов, продолжился: 2025 год стал девятым подряд годом, когда был обновлён предыдущий температурный максимум.

Средняя температура поверхности океана, хотя и несколько снизилась из-за перехода в фазу Ла-Нинья (природное явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана понижается), сохраняется на уровне, существенно превышающем средние значения. Это оказывает непосредственное влияние на глобальные погодные процессы — усиливается испарение, возрастает влагосодержание атмосферы. Это, в свою очередь, формирует условия для более интенсивных осадков. В минувшем году тёплые океанические воды способствовали масштабным наводнениям в Юго-Восточной Азии, Мексике и на северо-западе тихоокеанского побережья США, одновременно усугубив засушливые условия на Ближнем Востоке.

Нарастающее теплосодержание океана ведёт к системным и во многом необратимым последствиям. Повышается уровень моря, увеличивается частота и интенсивность морских волн, а также возрастает разрушительный потенциал тропических циклонов. Скорее всего, пока сохраняется глобальный энергетический дисбаланс, установление новых температурных рекордов будет продолжаться.