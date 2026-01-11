Сайт Конференция
This_is_the_way
Мировой океан в очередной раз обновил исторический максимум теплосодержания
В 2025 году теплосодержание Мирового океана достигло рекордного уровня, продолжив многолетнюю тенденцию ускоренного нагрева и усиления негативных погодных явлений.

Международная группа исследователей зафиксировала исторический максимум теплосодержания океана за весь период инструментальных наблюдений. Количество поглощённой дополнительной энергии оценивается в 23 зеттаджоуля — это превышает совокупное мировое энергопотребление за 37 лет. Данный параметр служит одним из наиболее объективных индикаторов долгосрочных климатических изменений, поскольку океан выступает главным аккумулятором избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами, принимая на себя более 90% этого объёма.

Тепло распределено по акватории неравномерно. Наиболее интенсивное потепление отмечено в тропических широтах, а также в акваториях Южной Атлантики, северной части Тихого океана и вод Южного океана. Около 16% океанической поверхности достигли абсолютных рекордных значений температуры. Устойчивый тренд на потепление, наблюдаемый с 1990-х годов, продолжился: 2025 год стал девятым подряд годом, когда был обновлён предыдущий температурный максимум.

Средняя температура поверхности океана, хотя и несколько снизилась из-за перехода в фазу Ла-Нинья (природное явление, при котором температура поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана понижается), сохраняется на уровне, существенно превышающем средние значения. Это оказывает непосредственное влияние на глобальные погодные процессы — усиливается испарение, возрастает влагосодержание атмосферы. Это, в свою очередь, формирует условия для более интенсивных осадков. В минувшем году тёплые океанические воды способствовали масштабным наводнениям в Юго-Восточной Азии, Мексике и на северо-западе тихоокеанского побережья США, одновременно усугубив засушливые условия на Ближнем Востоке.

Нарастающее теплосодержание океана ведёт к системным и во многом необратимым последствиям. Повышается уровень моря, увеличивается частота и интенсивность морских волн, а также возрастает разрушительный потенциал тропических циклонов. Скорее всего, пока сохраняется глобальный энергетический дисбаланс, установление новых температурных рекордов будет продолжаться.

#климат #рекорд #изменение климата #глобальное потепление #засуха #наводнения #мировой океан #наблюдения #изменение погоды #нагреватель воды
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

swr5
16:08
Ни какого порядка. Кто хочет может гадить на орбите запуская всякую хрень десятками тысяч. Надо было еще в прошлом веке делать закон о суверенном космическом пространстве над территорией своей страны.
SpaceX получила от регуляторов разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения
Waramagedon
16:00
Включи Ютуб и увидишь, что они тащат, тестов полным полно с актуальными видеокартами.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Garthar
15:58
Он и так не рентабельный в принципе. Там основная проблема в батарее. По сути единственное реальное применение электромобиля это городской транспорт типа арендных машин
В США наблюдается спад спроса на электромобили
MriS
15:55
Скрытая реклама дисков по конскими ценам 😅
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Overseer man
15:55
Горе. Ты хоть знаешь для чего нужна фольга? Или у тебя телевизор заменяет мозги?
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Overseer man
15:53
Кто умный, тот поймет... https://www.youtube.com/watch?v=yDuarCIKMnQ
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Srttye
15:41
https://chat.deepseek.com/share/elkfjn1mvzba6rcmam Я чуть чуть запоздал. ссори, только щас статью увидел Листайте в конец
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
КОТ
15:25
Ещё один шапку из фольги напялил 🤡
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Anna Nova
15:04
БП кал
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Алисия Степс
15:00
ста0ья составлена искуствынным интыллектом. Удаляйтее. Не правильно это!!
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
