Корпорация обнародовала проект Talon, созданный как альтернатива выбранным ВВС США аппаратам. Новый БПЛА разработан с упором на снижение стоимости и скорости производства для формирования массового недорогого флота.

Американская корпорация Northrop Grumman представила демонстратор проекта Talon, созданный в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Летательный аппарат был разработан за 15 месяцев с привлечением цифровых технологий и представляет собой альтернативу предложениям компаний General Atomics и Anduril, выигравшим первый этап программы ВВС США.

Конструктивно демонстратор выполнен по схеме «лямбда-крыло» с V-образным оперением, имеет один турбореактивный двигатель и некоторые элементы малозаметности. Его отличительными особенностями стали сниженная на 50% общая детальность конструкции, вес примерно на 450 кг меньше и на 30% более высокая скорость производства по сравнению с предыдущим предложением компании.

Название Talon отсылает к учебно-тренировочному самолёту T-38 и подчёркивает ориентацию на высокие характеристики и доступную стоимость. Разработка велась совместно Northrop Grumman и дочерней компанией Scaled Composites, причём применяемая автономная система Prism уже тестируется на другом демонстраторе — Beacon.

Руководство корпорации заявляет, что проект сфокусирован на отработке новой методологии быстрого и экономичного создания перспективных образцов, что соответствует концепции «доступной массы» для войн на истощение. При этом сам демонстратор не обязательно предназначен для второго этапа программы CCA ВВС США — на него уже проявлен интерес со стороны других видов войск и иностранных заказчиков.

Появление Talon усиливает конкуренцию на рынке беспилотных систем CCA, где также представлены Boeing с MQ-28, Lockheed Martin с Vectis и другие игроки. Northrop Grumman подчёркивает значительные внутренние инвестиции в исследования и разработки, составляющие около $1 млрд за последний год.