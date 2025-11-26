Это решение повышает маневренность и устойчивость самолета, хотя может незначительно повышать характеристики заметности в задней полусфере. Аналогичные системы наблюдаются на других перспективных китайских разработках, что свидетельствует о активном развитии военной авиации КНР.

Появились новые изображения второго прототипа китайского тактического самолета J-36, на которых заметны значительные внешние изменения. Наиболее существенным из них является установка двухмерных отклоняемых сопел на все три двигателя. Первый прототип, представленный менее года назад, имел другую конструкцию выхлопной системы, схожую с использовавшейся на американском YF-23.

Новая конфигурация сопел, аналогичная применяемой на истребителе F-22, обеспечивает управление вектором тяги. Эта система повышает маневренность и устойчивость летательного аппарата, что особенно важно для бесхвостых схем. Однако её использование приводит к увеличению массы и сложности конструкции, а также может снижать стелс-характеристики с задней полусферы.

Решение об изменении конструкции свидетельствует, что преимущества системы сочли превосходящими её недостатки. Вопрос о том, является ли второй прототип эволюционным развитием в сторону серийного образца или экспериментальной платформой для испытаний технологий, остается открытым.

Аналогичные системы управления вектором тяги наблюдаются и на других перспективных китайских разработках, включая меньший по размерам самолет J-XDS. Существует вероятность, что в будущем такие сопла могут получить и другие машины, например, истребитель J-35.

Появление двух прототипов J-36 и других перспективных образцов авиационной техники в течение 2025 года демонстрирует активное развитие военной авиации Китая. Логично, что разработки привлекают пристальное внимание потенциальных противников.