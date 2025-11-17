Обновленная силовая установка с плоскими соплами и управляемым вектором тяги, представленная на модели Су-57Э в Дубае, снижает его радиолокационную заметность

Россия предлагает версию истребителя Су-57 с малозаметными соплами для экспортных поставок. В павильоне страны на авиасалоне в Дубае демонстрируется модель экспортной версии самолета Су-57Э, на которой представлены сопла в малозаметной конфигурации.

Изначально Су-57, впервые поднявшийся в воздух в 2010 году, оснащался традиционными осесимметричными соплами двигателей АЛ-41Ф, которые не обеспечивали снижения заметности. Эта конфигурация сохранялась даже после принятия самолета на вооружение в 2020 году. Однако российская промышленность ведет работы по модернизации силовой установки.

В прошлом году в социальных сетях появились изображения прототипа Су-57, оснащенного парой скошенных плоских векторных сопел. Теперь модель Су-57Э демонстрирует эту усовершенствованную конструкцию, включающую трехпанельную телескопическую систему и треугольные боковые панели. Это возможный признак того, что ОАК предлагает версию Су-57Э с малозаметной версией сопел для потенциальных зарубежных заказчиков, в число которых, как известно, входит Алжир.