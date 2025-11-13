Исследователи обнаружили, что чрезмерная активность гена Grik4 в миндалевидном теле мозга вызывает тревожное поведение. Эксперименты на мышах показали, что целенаправленное подавление этого гена мгновенно нормализует работу нейронов и снимает симптомы тревоги.

Испанские ученые определили точный механизм возникновения тревожности на уровне мозга. Ключевую роль играет ген Grik4 в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за эмоциональные реакции. При его повышенной активности нейроны перевозбуждаются, что вызывает состояние хронической тревоги.

Исследователи из Института нейронаук в Испании провели эксперимент на генетически модифицированных мышах с избыточной экспрессией этого гена. Животные демонстрировали характерное поведение: избегали социальных контактов, предпочитали темные закрытые пространства.

Ученые ввели целевой препарат в базально-латеральную зону миндалевидного тела. После нормализации работы гена коммуникация между нейронами восстановилась, и тревожное поведение исчезло. Эффект наблюдался как у генномодифицированных, так и у обычных мышей с повышенной тревожностью.

Полученные результаты открывают новые перспеткивы для терапии тревожных расстройств. Однако исследователи отмечают, что необходимо изучить участие других зон мозга, таких как гиппокамп, прежде чем переходить к исследованиям на людях.