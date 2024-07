Новый смартфон получил обновленный процессор и улучшенную фронтальную камеру.

Компания Nothing представила новую версию своего смартфона - Nothing Phone (2a) Plus. Устройство получило незначительные улучшения по сравнению с оригинальной моделью Phone (2a).



Основные изменения включают:



- Обновленный процессор MediaTek Dimensity 7350 Pro

- Фронтальная камера повышена до 50 МП с возможностью съемки видео 4K30fps

- Мощность зарядки увеличена до 50 Вт

- Новые варианты расцветки корпуса: черный с акцентными элементами и серебристый



Несмотря на заявленные улучшения, многие характеристики остались прежними, включая вес устройства и отсутствие автофокуса у фронтальной камеры.



Цены на новинку составят 27 999 и 29 999 рупий за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно. Продажи стартуют в начале августа в Великобритании, США и Индии, а в сентябре смартфон появится на других рынках.