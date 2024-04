Презентация iPhone 17-й линейки, скорее всего, состоится примерно в сентябре 2025 года.

Несмотря на то, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro только что поступили в продажу, а релиз iPhone 16 и iPhone 16 Pro еще несколько месяцев впереди, некоторые эксперты уже обращают свое внимание на то, что ждет нас в будущем. Один из таких специалистов - Росс Янг, известный аналитик, отслеживающий поставки комплектующих для продукции Apple.



По словам Янга, компания из Купертино может подготовить сюрприз для грядущего iPhone 17 Plus. В своем платном сообщении в социальной сети X, которое процитировало издание 9to5Mac, Янг утверждает, что слышал предположения о том, что экран iPhone 17 Plus будет меньше, чем у предыдущих моделей Plus.



Напомним, что текущий iPhone 15 Plus оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, и все слухи пока указывают на то, что iPhone 16 Plus также будет иметь такой же экран. Однако Янг считает, что ситуация изменится с выходом iPhone 17 Plus.



По его данным, размер экрана iPhone 17 Plus будет уменьшен, хотя он не раскрывает конкретные цифры. Янг лишь отметил, что новинка расположится между стандартным iPhone 17 / iPhone 17 Pro и старшей моделью iPhone 17 Pro Max, то есть диагональ может быть в пределах от 6,3 до 6,9 дюймов.



Почему Apple решила уменьшить размер дисплея iPhone 17 Plus, пока неясно. Тем не менее, стоит отметить, что Росс Янг зарекомендовал себя как надежный источник инсайдерской информации о продуктах Apple в прошлом, так что его прогноз, вероятно, имеет под собой основания.



Напомним, что анонс iPhone 16-й серии ожидается в сентябре этого года, а презентация iPhone 17-й линейки, скорее всего, состоится примерно в сентябре 2025 года.