Apple столкнулась с федеральным антимонопольным расследованием из-за обвинений в блокировке конкурентов и привязке пользователей к своей экосистеме

© Laurenz Heymann

Согласно информации из The New York Times, Apple столкнулась с возможностью подачи федерального антимонопольного иска со стороны Министерства юстиции США. Расследование находится на заключительных этапах, с основным фокусом на действиях компании по удержанию пользователей в своей экосистеме.



Основные точки расследования включают в себя блокирование конкурентов от использования iMessage, превосходство работы Apple Watch при совместном использовании с iPhone и ограничения для других финансовых поставщиков в использовании платежных сервисов, специфичных для iPhone.



По данным издания, старшие должностные лица Минюста всё ещё рассматривают результаты расследования, и окончательное решение по возможному антимонопольному иску ожидается в первой половине 2024 года. Apple провела несколько встреч с Минюстом в декабре, но окончательная встреча, на которой компания должна будет защищать свои действия, пока не состоялась. Пока что The Verge не получил комментария от Apple по этому вопросу.