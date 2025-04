Новые режимы, графические улучшения и обновлённые механики. Sony представила новую версию игры в Steam и Epic Games.

3 апреля состоялся выход The Last of Us Part II Remastered на ПК. Игру можно приобрести в Steam и Epic Games Store за 50 долларов. Также она оптимизирована для использования на портативном компьютере Steam Deck.

Разработкой версии для ПК занималась студия Nixxes при поддержке Iron Galaxy. Игра поддерживает ультраширокие мониторы и использует технологии масштабирования изображения, такие как DLSS 3, Intel XeSS и новейшая FSR. Кроме того, в игре реализована функция Direct Storage, которая значительно ускоряет загрузку с жёстких дисков.

Системные требования боевика следующие:

Чтобы обеспечить плавную работу игры с высоким качеством графики при частоте кадров 60 в секунду и разрешении 1440p, достаточно использовать процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 и 16 ГБ оперативной памяти.

«The Last of Us Part 2» — это продолжение знаменитой игры, созданной студией Naughty Dog. Действие разворачивается спустя пять лет после событий первой части.

В центре сюжета — Джоэл и его приёмная дочь Элли. Они живут в мире, который пережил апокалипсис, и теперь населён опасными грибковыми зомби.

Игра была выпущена в июне 2020 года и получила высокие оценки от профессиональных критиков. Однако отзывы обычных игроков оказались более противоречивыми.