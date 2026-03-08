Адаптивный ANC, LDAC и 40 часов автономности за $40

Бренд Haylou выпустил беспроводные наушники в форм-факторе капельдля повседневного использования Fliwbuds N55. Компактный (62x50,2x27,8 мм) футляр выполнен в двухцветном дизайне со специальным покрытием, повышающим износостойкость. Заявлена защита IPX5.

За воспроизведение отвечают 12,4-мм динамики с титановым напылением, которые обеспечивают сбалансированное звучание, а кодек LDAC и сертификация Hi-Res Audio помогут услышать все нюансы. Модель имеет шесть микрофонов, которые обеспечивают работу системы адаптивного ANC (до 54 дБ), что характерно для наушников более высокого класса.

При этом ENC эффективно удаляет шум ветра при звонках. Управление сенсорное. Аккумулятор наушников (60 мАч) обеспечивает автономность до 12 часов, а вместе с батареей футляра (475 мАч) она возрастает до 40 часов. Есть приложение-компаньон для детальной настройки. Наушники в белой и черной расцветках можно предзаказать по цене $40. Поставки начнутся через месяц.