Telegram уже давно перестал быть просто мессенджером. Благодаря развитию экосистемы TON, встроенных кошельков, мини-приложений и криптоплатежей платформа постепенно превращается в полноценную Web3-инфраструктуру с аудиторией более миллиарда пользователей. Если этот сценарий реализуется, наибольшую выгоду получат проекты, тесно связанные с Telegram и TON. В этой подборке собрал 10 криптовалют, которые могут оказаться среди главных бенефициаров массового внедрения Telegram.

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Notcoin стал первым массовым криптопродуктом внутри Telegram. Миллионы пользователей познакомились с криптовалютами именно через простой кликер Notcoin, что сделало проект своеобразными «воротами» в экосистему TON.

Если Telegram продолжит развивать модель вирусного распространения через мини-приложения и игровые механики, Notcoin может сохранить статус одного из главных брендов внутри экосистемы. В отличие от многих мем-токенов, он обладает огромной узнаваемостью среди обычных пользователей мессенджера.

Максимальная эмиссия: 102,45 млрд NOT. Капитализация: около 35–40 млн долларов.

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Когда речь идёт о массовом внедрении криптовалют, победителем часто оказывается не самый технологичный токен, а наиболее удобное платёжное средство. Для Telegram таким кандидатом может стать USDT в сети TON.

Миллионы пользователей уже используют стейблкоины для переводов между странами. Если Telegram окончательно интегрирует платежи в интерфейс мессенджера, именно USDT может стать основной расчётной единицей внутри экосистемы.

Эмиссия: не ограничена, выпускается компанией Tether. Капитализация: свыше 100 млрд долларов глобально.

Если Telegram станет полноценной Web3-экосистемой для миллиардной аудитории, главным выгодоприобретателем почти наверняка окажется TON. Именно этот блокчейн встроен в инфраструктуру Telegram: кошелёк, мини-приложения, платежи, подписки и многие другие сервисы используют TON в качестве базового слоя. Telegram уже рассматривает сеть как ключевой элемент своей будущей экономики.

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Главное преимущество TON - не технология сама по себе, а распределение. Большинство блокчейнов вынуждены искать пользователей, тогда как TON получает доступ к аудитории Telegram напрямую. Если хотя бы небольшая часть пользователей начнёт использовать криптовалюту внутри мессенджера, спрос на сеть может значительно вырасти.

Эмиссия: инфляционная и дефляционная модель, обращается около 5 млрд TON. Капитализация: 4 миллиарда долларов и выше в зависимости от рыночного цикла.

Not Pixel - второй крупный проект команды Notcoin после феноменального успеха NOT. Если Notcoin познакомил миллионы людей с концепцией Tap-to-Earn, то Not Pixel сделал ставку на совместное творчество внутри Telegram. Игроки раскрашивали гигантское цифровое полотно размером 1000x1000 пикселей, создавая единое произведение искусства всем сообществом.

Сейчас же команда запустила полноценную 3D-игру Pixel World прямо в Telegram , на которую я уже делал обзор. В приложении мы играем за пиксельных персонажей и сражаемся с другими игроками в разных локациях.

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Если Telegram станет аналогом WeChat для Web3, именно такие проекты могут получить наибольшую выгоду. Not Pixel уже использует огромную аудиторию Notcoin и способен стать одним из крупнейших игровых и социальных приложений экосистемы TON. Многие аналитики рассматривают PX как одну из наиболее интересных ставок на дальнейший рост Telegram Mini Apps.

Общая эмиссия: 250 млн PX. Для сообщества и игроков: около 80% предложения. Особенность: создан командой Notcoin и полностью ориентирован на Telegram Mini Apps.

В отличие от большинства мем-токенов, DOGS появился не вокруг случайной собаки или интернет-мема. Его идея основана на персонаже Spotty — собаке, которую много лет назад создал основатель Telegram и TON Pavel Durov. Именно поэтому DOGS часто называют «официальным народным мемкоином Telegram».

Проект получил огромную популярность благодаря необычной модели распределения. Пользователям Telegram начислялись токены в зависимости от возраста аккаунта, наличия Premium-подписки и активности в экосистеме. Такой подход позволил создать одно из крупнейших криптосообществ в истории TON. Более 80% предложения было выделено сообществу, что выгодно отличает DOGS от многих мемкоинов с высокой концентрацией токенов у разработчиков.

Если Telegram превратится в полноценную Web3-платформу, DOGS может стать аналогом Dogecoin внутри собственной экосистемы — простой и понятной монетой для чаевых, подарков, NFT и микроплатежей. Фактически успех DOGS напрямую зависит от роста популярности Telegram и TON.

Эмиссия: 550 млрд DOGS. В обращении: практически весь объём. Особенность: более 81% токенов распределено среди сообщества.

Catizen представляет собой один из самых успешных игровых проектов внутри экосистемы Telegram. Проект показывает, как мини-приложения могут превращаться в полноценные игровые платформы с собственной экономикой.

Если Telegram станет аналогом китайского WeChat с тысячами встроенных сервисов, игровые проекты вроде Catizen получат доступ к огромной аудитории без необходимости скачивать отдельные приложения. Именно поэтому многие инвесторы рассматривают CATI как ставку на развитие Telegram Gaming.

Максимальная эмиссия: 1 млрд CATI. Капитализация: около 20–25 млн долларов.

У REDO одна из самых необычных историй среди всех токенов TON. Его символ - Resistance Dog («Пёс сопротивления»), рисунок, который Павел Дуров использовал как символ борьбы против интернет-цензуры. Впоследствии это изображение стало частью культуры Telegram и символом свободы общения в интернете.

В отличие от DOGS, который делает ставку на массовость, REDO продаёт идею. Токен объединяет пользователей вокруг философии независимого интернета, приватности и децентрализации. Особенно сильный рост интереса к проекту наблюдался во время громких событий вокруг Telegram и самого Дурова, когда сообщество массово использовало символику Resistance Dog в знак поддержки.

С инвестиционной точки зрения REDO остаётся высокорискованным мемкоином. Однако именно такие проекты часто показывают взрывной рост во время бычьих циклов благодаря сильному комьюнити и узнаваемой идеологии. Если TON продолжит развиваться как экосистема свободы цифровых коммуникаций, REDO может стать её главным культурным символом.

Эмиссия: 100 млн. Особенность: мемкоин напрямую связан с историей Telegram и образом Resistance Dog.

Hamster Kombat стал одним из крупнейших вирусных феноменов в истории Telegram. Проект сумел привлечь сотни миллионов пользователей благодаря простой игровой механике и ожиданию аирдропа.

Хотя после листинга токен пережил сильное падение, сама аудитория остаётся колоссальным активом. Если команда сможет превратить популярность в устойчивую игровую экосистему, HMSTR способен снова привлечь внимание рынка.

Максимальная эмиссия: 100 млрд HMSTR. Капитализация: около 10 млн долларов.

Для любой криптоэкономики необходимы биржи и ликвидность. В экосистеме TON одним из ключевых игроков считается DeDust - крупнейшая децентрализованная биржа сети.

Если миллионы пользователей Telegram начнут покупать токены через встроенные сервисы, значительная часть операций может проходить именно через инфраструктуру DeDust. Это делает DUST одной из наиболее интересных инфраструктурных ставок на рост TON.

Эмиссия: 16,68 млн. Капитализация: существенно ниже большинства крупных DeFi-проектов, что оставляет пространство для роста.

Ston.fi - ещё один ключевой элемент финансовой инфраструктуры TON. Проект создаёт мост между обычными пользователями Telegram и децентрализованными финансами. Оценивается токеном STON

В сценарии массового внедрения Telegram пользователи будут нуждаться в обмене токенов, стейкинге и предоставлении ликвидности. Именно такие сервисы способны стать «банковской системой» внутри новой цифровой экономики Telegram.

Эмиссия: 100 млн. Капитализация: 18 млн. долларов.

Подводя итог, можно сказать, что рост Telegram и экосистемы TON может стать одним из ключевых драйверов развития крипторынка в ближайшие годы. В отличие от большинства блокчейн-проектов, которым приходится бороться за каждого пользователя, Telegram уже обладает огромной глобальной аудиторией и постепенно интегрирует криптовалюты в привычные сценарии использования - от платежей и переводов до игр и мини-приложений.

Именно поэтому наибольший интерес представляют проекты, которые напрямую связаны с этой экосистемой. TON выступает базовой инфраструктурой, USDT может стать основным платежным инструментом, а такие проекты, как Notcoin, DOGS, REDO, Catizen и Not Pixel, делают криптовалюты понятными и доступными для массового пользователя. Если Telegram действительно сможет стать главным мостом между традиционным интернетом и Web3, эти токены окажутся в числе первых претендентов на выгоду от нового этапа массового принятия криптовалют.

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