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EVGA снизила цены на GeForce RTX 3090 Ti на 1000 долларов
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Компания EVGA урезала стоимость пользовательских моделей GeForce RTX 3090 Ti на 1000 долларов. Видеокарта на базе GA102 — одна из лучших видеокарт на данный момент, дебютировавшая в начале этого года по цене 1999 долларов.

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GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Gaming, самый дешевый SKU в линейке EVGA, теперь продается за 1149 долларов, что на 47% дешевле, чем компания продавала его раньше. GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming по цене 1149 долларов также является одной из самых доступных нестандартных моделей GeForce RTX 3090 Ti на рынке. Видеокарта щеголяет тактовой частотой 1890 МГц.

Если вам нужно что-то более производительное, GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming продается в магазине EVGA по цене 1199 долларов. Она имеет надбавку на 50 долларов по сравнению с моделью без «Ultra», но предлагает более высокую тактовую частоту на 30 МГц. GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming — вторая по производительности модель в линейке с заводским разгоном, который увеличивает частоту до 1920 МГц.

GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming также доступна с гибридной системой охлаждения. GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Hybrid Gaming стоит 1499 долларов. Это на 300 долларов дороже аналога с воздушным охлаждением. Кроме того, видеокарта поставляется с мощным 360-мм кулером AIO для максимального рассеивания тепла.

Даже эксклюзивная GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N Hybrid Gaming. Но к сожалению, ее нет в наличии. Цена сверхмощной видеокарты, предназначенная для экстремальных оверклокеров, была ошеломляющей — 2499 долларов. EVGA снизила цену до 1999 долларов, которая по-прежнему больше, чем средний высокопроизводительный игровой ПК. EVGA включает в комплект «бесплатный» блок питания SuperNOVA 1600 Вт P2.

Видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti поставляются с новейшим пакетом Nvidia Face Your Demons, который состоит из Ghostwire: Tokyo, Doom Eternal и Doom Eternal Year One Pass (включая Doom Eternal: The Ancient Gods Part One & Part Two и Battlemode).

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Цены на видеокарты начали падать несколько месяцев назад, поскольку Ethereum приближается к переходу на Proof of Stake (PoS). Майнеры криптовалюты начали продавать свое оборудование на вторичном рынке, чтобы сократить убытки, в то время как скальперы также снизили цены на таких платформах, как eBay. EVGA, вероятно, пытается избавиться от запасов Ampere, пока еще может. Цены, скорее всего, продолжат улучшаться в ближайшие месяцы, поскольку Nvidia готовит свои видеокарты GeForce RTX 40-й серии (Ada Lovelace), а AMD отвечает на вызов своими видеокартами RDNA 3. Не будем забывать, что у Intel тоже есть Arc Alchemist, который компания рассчитывает вывести на рынок летом.

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#nvidia #geforce #evga #rtx 3090 ti
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