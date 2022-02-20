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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
iGPU Radeon 660M RDNA2 превосходит iGPU Intel Iris Xe в игровых тестах
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Китайское новостное агентство Zhuanlan протестировало два новых мобильных процессора AMD Rembrandt Zen3+, одним из которых является новый Ryzen 5 6600H среднего класса с графикой Radeon 660M. Согласно результатам тестов, производительность впечатляет: Radeon 660M в основном превосходит графические решения Intel самого высокого уровня в своих мобильных процессорах Alder Lake.

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Ryzen 5 6600H является частью нового стека продуктов AMD Zen3+ под кодовым названием Rembrandt. Обновление микроархитектуры значительно повышает эффективность архитектуры Ryzen, а в Zen3+ добавлено 50 дополнительных функций для снижения энергопотребления всей SoC. К сожалению, в результате производительность не улучшилась, несмотря на переход TSMC на 6-нанометровый техпроцесс.

Однако это не относится к новому графическому движку AMD. Компания, наконец, перешла на RDNA2 для своей последней серии интегрированных графических процессоров, которые содержат некоторые серьезные обновления по сравнению с предыдущей архитектурой AMD Vega. Тактовая частота увеличилась на 300 МГц, а пропускная способность памяти увеличилась на 50% благодаря LPDDR5X, а исполняющий движок IGP стал на 50% больше. Это лишь некоторые из усовершенствований новых IGP Rembrandt.

Ryzen 5 6600H включает в себя шесть ядер и 12 потоков с частотой до 4,5 ГГц и TDP по умолчанию 45 Вт. Что касается графики, 6600H поставляется с новым Radeon 660M с шестью ядрами RDNA2 и максимальной тактовой частотой 1,9 ГГц. Для сравнения, флагманским iGPU AMD является Radeon 680M, который имеет удвоенное количество ядер и максимальную тактовую частоту 2,4 ГГц.

Несмотря на наличие всего шести ядер графического процессора, Radeon 660M демонстрирует конкурентоспособные результаты в наборе игровых тестов Zhuanlan, включая League of Legends, CS:GO, Dota 2, Shadow of the Tomb Raider, Gears 5 и другие. Кроме того, Radeon 660M в некоторых тестах превзошел 96 EU Iris Xe — самый мощный графический процессор в линейке Intel для мобильных устройств.

Однако производительность не совсем в пользу AMD. Было несколько игр, в которых Radeon 660M проиграла флагману Intel Iris Xe iGP, особенно в Apex Legends, F1 2018, Narka: Bladepoint, A Total War Saga, Troy и Gears Tactics.

Но по большей части производительность между Radeon 660M и Iris Xe iGP в основном была одинаковой, с разницей всего в несколько кадров в секунду в большинстве протестированных игр. Единственными исключениями были League of Legends, CS:GO, Assassin's Creed Odyssey и Metro Exodus, в которых наблюдались значительные различия в производительности между двумя iGP. Конечно, это может быть связано со многими факторами, включая графические драйверы, архитектуру ядра и ограничение мощности.

В ходе дальнейшего тестирования Zhuanlan также оценил игровые возможности Ryzen 5 6600H при различных целевых показателях мощности, включая 25 Вт, 42 Вт и 54 Вт. Удивительно, но тесты показывают, что игровая производительность невероятно схожа между всеми тремя целевыми показателями мощности, особенно между результатами 42 Вт и 54 Вт. Единственным исключением являются League of Legends, Dota 2 и CS:GO, где производительность сильно падает при ограничении 25 Вт.

Результаты показывают, что пик производительности и эффективности приходится на предел мощности Ryzen 5 6600H по умолчанию, равный 42–45 Вт, и все, что выходит за эти пределы, не даст никакого положительного прироста, когда дело доходит до игр.

Производительность при 25 Вт показала хорошие результаты, но была постоянно ниже, чем при 42 Вт. С некоторыми выбросами, демонстрирующими серьезное падение производительности при ограничении 25 Вт. Ryzen 5 6600H может хорошо работать при 25 Вт, но может быть подвержен падению производительности при определенных рабочих нагрузках.

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В целом, похоже, что новый интегрированный графический процессор AMD RDNA2 среднего класса будет пользоваться огромным успехом и представляет собой серьезное обновление по сравнению с предыдущей графикой Vega. В целом, Radeon 660M может немного превзойти топовую графику Intel 96EU Iris Xe, используемую в процессорах Alder Lake. 

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