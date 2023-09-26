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hilnur20012
Corsair выпустила ОЗУ DDR5 Dominator Titanium
Серия включает комплекты памяти DDR5 до 8000 МГц и емкостью 192 ГБ

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Corsair расширила линейку DDR5 серией Dominator Titanium, которая конкурирует с лучшей оперативной памятью, доступной на рынке. Dominator Titanium обеспечивает высочайшую производительность и возможности DDR5 геймерам, энтузиастам и создателям контента.

Модель Dominator Titanium дебютирует со свежим дизайном, но сохраняет некоторые черты характерной серии Dominator. Также Corsair начала продавать комплекты аксессуаров, чтобы вы могли изменять внешний вид Dominator Titanium так, чтобы он гармонировал с вашей системой. Dominator Titanium также сохраняет многие черты Corsair Dominator, такие, как система охлаждения Corsair DHX и 11 индивидуально адресуемых светодиодов RGB.

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Corsair выпустила Dominator Titanium, ориентируясь на владельцев AMD и Intel. Комплектов памяти Intel XMP 3.0 будет столько же, сколько комплектов памяти AMD EXPO. Они выглядят одинаково, поэтому обратите внимание на описание продукта, XMP 3.0 или значок EXPO. Или вы можете посмотреть на цвета. Комплекты памяти Intel XMP 3.0 доступны в черном или белом цветах, а комплекты памяти AMD EXPO — только в сером цвете.

Также доступен широкий выбор объема и частот памяти. Двухканальные варианты включают 2x16 ГБ, 2x24 ГБ, 2x32 ГБ и 2x48 ГБ. Между тем, четырехканальные варианты имеют только варианты 4x16 ГБ, 4x24 ГБ и 4x48 ГБ. Частоты варьируются от DDR5-6000 до DDR5-8000, при этом напряжение DRAM варьируется от 1,35 В до 1,45 В.

Corsair также выпустит комплекты памяти First Edition в честь запуска Dominator Titanium. Это минимальный тираж: всего 500 комплектов памяти на каждый артикул. Комплекты памяти First Edition, эксклюзивные для интернет-магазина Corsair, будут иметь емкость 2x16 ГБ, 2x32 ГБ и 2x24 ГБ. Доступны только три частоты: DDR5-6000, DDR5-6600 и DDR5-7200. Модули памяти получают напряжение 1,4 В от материнской платы независимо от емкости и скорости передачи данных. Варианты First Edition поставляются с дополнительными аксессуарами, например, отвертку Corsair.

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Вы можете приобрести комплекты памяти Dominator Titanium DDR5 в интернет-магазине Corsair. Однако не все SKU есть в наличии. Комплекты памяти DDR5-6000 C30 емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и DDR5-7200 C32 продаются по цене 174,99 долларов и 234,99 долларов соответственно, а вариант DDR5-6000 C30 емкостью 64 ГБ (2x32 ГБ) продается за 314,99 долларов.

#ddr5 #corsair
Источник: tomshardware.com
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