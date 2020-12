Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё в субботу мы писали об очередном патче для игры Cyberpunk 2077 за номером 1.05. На тот момент была протестирована консоль PlayStation 4 и компьютер. Вывод был простой: улучшения почти ничего не изменили, оставив те же проблемы с оптимизацией. Как оказалось, совсем иная ситуация на консоли Xbox One и Xbox One Х. Давайте изучим, что же на самом деле произошло.

Ниже все наши читатели могут посмотреть сравнительное видео, в котором демонстрируется игра на консолях Xbox One, Xbox One Х, а также двух новых платформах текущего поколения производства Microsoft. Если попытаться резюмировать результаты, то более мощная Xbox One X теперь способна выдать стабильные 30 кадров в секунду по сравнению с 15 fps, которые фиксировались ещё пару дней назад. Что до младшей модели – Xbox One, то вместо ужасающих 11-12 кадров в некоторых ситуациях мы получаем стабильные 22, что также ровно в два раза больше.

Графика становится более чёткой, а разрешение дисплея на Xbox One X выросло до невероятных 1368p. К сожалению, на PlayStation 4 подобных изменений нет, а значит CD Projekt Red придётся ещё работать и работать. Напомним, что большой патч ожидается в январе, а вот точных сроков у нас пока нет. Будем надеяться, что разработчик сумеет решить все проблемы, которые абсолютно заслуженно выросли на его пути, а главное – вынести правильные уроки.