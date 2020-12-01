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В настоящее время HUAWEI полностью сосредоточилась на решении текущих проблем. В первую очередь – это сложности с получением доступа к современным комплектующим для смартфонов, ведь американское правительство вынудило все крупные компании остановить поставки себе в ущерб. Кроме того, есть трудности с получением лицензии на Android 11, которая является самой последней версией ОС Google. В конце концов, китайский производитель занят переводом своих телефонов на новую прошивку EMUI 11.

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Долгое время в руках инсайдеров был неофициальный список устройств, которые должны были получить обновление EMUI 10.1. Как стало известно, HUAWEI решила отказать многим актуальным телефонам 2018-2019-х годов. Список довольно длинный и включает 20 наименований. Среди них: P Smart и Y9 Prime, выпущенные в 2019 году. Мало того, здесь мегапопулярный P30 Lite, попавший на прилавки магазинов весной 2019 года. Он продавался огромными партиями, снискав поклонников по всему миру.

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В списке P20 Pro и Mate 10 Pro – самые мощные флагманы 2018 года. Официальным отказом HUAWEI стала отписка: «Не соответствует требованиям». Неясно, каким требованиям может не соответствовать смартфон 2019 года, которому недавно исполнилось всего полтора года. И это не говоря о том, что подобные аппараты до сих пор лежат во многих магазинах.

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei P20 Pro

Honor 9X

Huawei Mate 10

Honor 9X Pro

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart + 2019

Honor 10 Lite

Huawei P30 Lite

Honor 10

Huawei Nova 4

Honor 8X

Huawei Nova 4e

Honor View10

Huawei Nova Lite 3

Honor 20 Lite

Huawei P20

Honor 20i



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В настоящее время HUAWEI имеет сильные позиции в Европе, а в России занимает первое место. Покупатели выбирают китайский бренд даже несмотря на то, что в смартфонах нет сервисов Google. Если HUAWEI и дальше будет продолжать отказываться от своих клиентов, в следующий раз они могут выбрать телефон другого производителя.