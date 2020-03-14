Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K

для раздела Блоги
7
СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

За последние дни мы видели несколько подборок, в которых эксперты сообщали нам о том, какой же процессор на самом деле лучший для игр. Спорить с их доводами можно, но стоит отдать им должное, каждый из них в чём-то прав. Сегодня у нас не будет никаких подборок, поскольку в центре внимания только один процессор, но, судя по тому, что нам известно, именно ему достанется корона лучшего геймерского процессора 2020 года.

реклама

Те из наших читателей, кто является обладателем процессора Intel Core i7 7700K, знают, что, несмотря на его почтенный возраст, он до сих пор отлично справляется со всеми современными играми. Мало того, разогнав его до 4.8 ГГц можно добиться игровой производительности, которая не снилась даже Ryzen 5 3600. Вот только цена этого процессора до сих пор слишком высока даже на барахолках. А что бы вы сказали на то, что уже этим летом можно будет купить холодный камень с низком энергопотреблением, производительностью Core i7 7700K и ценой около 100 долларов? Нет, это не шутка, как сообщают источники, Intel готовит к выходу новый процессор Core i3 10100, характеристики которого идентичны более дорогим чипам 7-го поколения.

реклама

Штатная тактовая частота новинки составит 3.6 ГГц. В режиме буста он способен разогнаться до 4.3 ГГц. У него четыре полноценных ядра, а также режим многопоточности. Цена не сообщатся, но, эксперты предполагают, что она будет находиться в районе 95-110 долларов. Ещё более интересной с точки зрения стоимости может оказаться версия i3 10100F, лишённая встроенной графики. Ясно одно: Intel готовит своим поклонникам огромный сюрприз. Теперь даже те, у кого нет денег на мощный Core i7 или Core i9, смогут наслаждаться играми без ограничений. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.3 из 5
голосов: 12
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
4
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
24
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
37
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
32
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
87
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
85
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 194
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 87
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
157
GeForce GTX 275 с почти двукратным разгоном отметилась в 3DMark Vantage Performance
8
Очередной бенчмарк был уличён в излишней преданности процессорам Intel — новая версия пакета низвергла CPU от AMD в бездну
31
Видеокарты AMD Radeon RX 7000 будут построены на 5-нм техпроцессе и архитектуре RDNA3
63
Обновленный NOKIA XPRESSMUSIC получил сертификацию 3C и готов к выпуску
10
35 Вт вместо 123: Intel 10-го поколения потребляет в 4 раза больше мощности чем было заявлено
42
Windows 10 оказалась не самой уязвимой системой: первое место досталось Linux
16
AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 3000-й серии на 25-50 долларов
48
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
46
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project уже доступна для загрузки
15
Новые данные о технических характеристиках PlayStation 5 демонстрируют высокую производительность и нереальную цену
29
ТОП лучших игровых процессоров на все случаи жизни от AMD – выбираем правильный геймерский процессор вместе с Рcgamesn
28
Китайская версия видеокарты Radeon RX 590 может порадовать поклонников AMD очень низкой ценой
11
Охлаждение со смещением: Der8auer придумал новый способ заработать на владельцах Ryzen 3000
16
Эксперты международного формата прокомментировали опасность 5G сетей на организм
37
Игровой ПК на Ryzen 5 3600X с GeForce RTX 2070 SUPER за 2000 долларов – сборка Tom’s Hardware
23
Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней
26
Когда процессоры были большими: сотрудники AnandTech увеличили Ryzen в 723 раза
10
Апгрейд откладывается: рубль вниз, цены вверх
79
Процессор Intel Core 11-го поколения Tiger Lake демонстрируют 40% отставание от AMD Ryzen 4000-й серии
11

Популярные статьи

Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
65
VRM плавится - пользователь радуется
121
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
24
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
18
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
9
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
4

Сейчас обсуждают

Sergiu Bunacalea
19:10
Большинство игр не могут в многопоток , поэтому даже 4 ядерный процессор может быть быстрее 12 поточного руйзенов по итогам всех игр : https://youtu.be/kngD86ar88s Ждём снижение цен на 3600 до 100$, в...
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Kasyan
19:05
"3600 борется то с 9100 то с 9400" Совсем упоролся что ли?! https://www.youtube.com/watch?v=gX2s5ANjVFc https://www.youtube.com/watch?v=ZNjyKkjXBFE
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
ffe
19:05
Это нормально, когда предлагаешь такие товары/услуги, которые можно отложить на потом, или вовсе на них забить. В периоды всяких непоняток и пертурбаций оные бизьнеса проседают капитально.
Мойте руки вместо еды: Intel ввела новые меры по сдерживанию коронавируса
INTEL CORE R7 3700X
19:03
Ты труп миликанец
GeForce GTX 1080 Ti разогналась по видеочипу до 2569 МГц
daniel17
19:02
думаешь будет сильный прогресс по сравнению с 3600 ?
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Kasyan
18:54
"Кроме того, есть вероятность, что покупатели новых чипов Intel столкнутся с необходимостью в приобретении материнских плат с разъёмом LGA 1200." http://media.cackle.me/0/0a/cf0346fd9768de8acb6b326ed...
Intel Core i5-10400 может стать хорошим середняком для геймеров – характеристики и реальная фотография
Твоя мамка
18:47
Ну или как вариант этот слух и есть та самая прошка, просто ее придержут на пару лет
Новые данные о технических характеристиках PlayStation 5 демонстрируют высокую производительность и нереальную цену
Михаил Невский
18:46
Вот такую приставку и винду поставить :) была бы сказка.
Новые данные о технических характеристиках PlayStation 5 демонстрируют высокую производительность и нереальную цену
Владимир Турсунов
18:42
Имхо, но он в лучшем случае будет стартовать от 150$+ндс
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
ЛехаСектоид
18:39
у меня только один вопрос, где взять время чтобы играть в эти проходняки, я даже 5 % признанных шедевров игростроя не прошёл за свои 36?
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем