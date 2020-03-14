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За последние дни мы видели несколько подборок, в которых эксперты сообщали нам о том, какой же процессор на самом деле лучший для игр. Спорить с их доводами можно, но стоит отдать им должное, каждый из них в чём-то прав. Сегодня у нас не будет никаких подборок, поскольку в центре внимания только один процессор, но, судя по тому, что нам известно, именно ему достанется корона лучшего геймерского процессора 2020 года.

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Те из наших читателей, кто является обладателем процессора Intel Core i7 7700K, знают, что, несмотря на его почтенный возраст, он до сих пор отлично справляется со всеми современными играми. Мало того, разогнав его до 4.8 ГГц можно добиться игровой производительности, которая не снилась даже Ryzen 5 3600. Вот только цена этого процессора до сих пор слишком высока даже на барахолках. А что бы вы сказали на то, что уже этим летом можно будет купить холодный камень с низком энергопотреблением, производительностью Core i7 7700K и ценой около 100 долларов? Нет, это не шутка, как сообщают источники, Intel готовит к выходу новый процессор Core i3 10100, характеристики которого идентичны более дорогим чипам 7-го поколения.

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Штатная тактовая частота новинки составит 3.6 ГГц. В режиме буста он способен разогнаться до 4.3 ГГц. У него четыре полноценных ядра, а также режим многопоточности. Цена не сообщатся, но, эксперты предполагают, что она будет находиться в районе 95-110 долларов. Ещё более интересной с точки зрения стоимости может оказаться версия i3 10100F, лишённая встроенной графики. Ясно одно: Intel готовит своим поклонникам огромный сюрприз. Теперь даже те, у кого нет денег на мощный Core i7 или Core i9, смогут наслаждаться играми без ограничений.