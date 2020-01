Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мир замер в ожидании анонса PlayStaion 5. Пока неясно, удастся ли Sony произвести должное впечатление на поклонников консоли. Фактически мы до сих пор не знаем, как будет выглядеть приставка, и что у неё будет внутри. Как бы то ни было, раньше середины февраля никаких анонсов не состоится, а продавать текущую модель нужно. Именно поэтому японская компания пошла на беспрецедентное снижение стоимости игровой приставки PlayStaion 4.

реклама

Официально Sony снизила цену на консоль до 299 долларов. В руки к покупателю попадёт комплект из трёх игр: The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, а также God of War. Это самая обычная версия приставки, которая оснащена жёстким диском на 1 Тб и имеет в комплекте 1 джойстик.

реклама

Ещё более низкие цены ждут тех, кто заглянет в Аmazon . Там версия этой игровой приставки со всеми указанными выше играми стоит всего 247.98 доллара. Продавец не указывает, сколько продлится акция. Вполне возможно, что такая цена останется на долго. Тем не менее, тем, кто планировал купить эту консоль, самое время задуматься об её приобретении. Amazon сообщает о доставке этого товара в страны СНГ.

Совсем иная ситуация на рынке России. Здесь о снижении цен никто не слыхал. Вполне возможно, что скидка на 1-2 тысячи рублей произойдёт, но, когда это будет и будет ли вообще, неясно. Пока же приставка в России стоит порядка 430 долларов, что почти в два раза дороже американских цен.