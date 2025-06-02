Вступление

Моя тётя, женщина 60+ лет, обратилась ко мне с просьбой помочь ей в выборе садового аккумуляторного триммера.

Обосновала его необходимость следующим:

и меется дачный участок, территорию вокруг которого она хочет содержать в чистоте;

в виду возраста использование ручной косы или бензинового триммера физически ограничено;

и самый главный довод: ее подруга купила себе такой и теперь расхваливает его, тёте нужен такой же.

Согласился посмотреть, не понимая еще, во что ввязался. У меня нет опыта использования аккумуляторного триммера, поэтому, начав выбирать, сделал неприятное открытие: их много и они очень разные.

тип двигателя (щеточный и бесщеточный), расположение (верхнее и нижнее);

вид режущего элемента (леска, нож или их сочетание);

аккумуляторы: напряжение (от 12-82 В), емкость (от 1,5-8 Ач), форм-фактор (у каждого производителя под свой инструмент свой аккумулятор со своим расположением контактов), наличие в комплекте и их количество;

эргономика конструкции (вес, форма ручек, наличие ремня).

Немного разобравшись в этом, выбирал по следующим критериям:

цена всегда важна, особенно для пенсионера;

тип двигателя желателен бесщеточный;

вес небольшой;

аккумулятор максимально популярный, такой, как используется в продукции фирмы Makita, напряжением 18 В. Тем более, что у нас есть аккумуляторы такого формата, емкостью от 2 до 6 Ач.

Выбирал в магазине ДНС по следующим причинам:

наличие магазина в городе;

богатый ассортимент, 92 наименования на момент выбора;

гарантия минимум 12 месяцев, а на одну из моделей - 36;

удобный сайт, быстрая доставка.

Выбранные модели

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По выше перечисленным причинам сделать единственно правильный выбор не представлялось возможным, поэтому было предложено три варианта.

Aceline OBS CGTBR150K1 OBS 20V

Описание с сайта магазина:

Используется для скашивания травы и мягкой поросли, ее подравнивания в труднодоступных для газонокосилки местах. Данная модель оснащена бесщеточным электродвигателем. Ширина скоса ножом равняется 150 мм, он способен справиться с грубой растительностью на участке, которую не берет леска. Удобная ручка-привод позволяет легко управлять триммером.

Причины выбора:

очень маленькая цена – 2999 рублей на момент выбора;

очень малый вес, 1,1 кг;

бесщеточный двигатель;

есть в комплекте распространённого форм-фактора аккумулятор - 2 Ач, емкость небольшая, но его наличие позволяет сразу использовать триммер;

хорошая оценка - 4,55 и достаточное количество отзывов – 30, что позволит сформировать впечатление о модели;

Недостатки:

малая ширина скашивания - 150 мм;

режущий элемент - только ножи, пластиковые и металлические.

Makita DUR181Z LXT 18V

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Описание с сайта магазина:

Эффективно справляется с травой различной жесткости и густоты, а также другой порослью на участках небольшой площади.

Оснащается электрическим двигателем, обеспечивающим 7800 об/мин. Для питания устройства используется литий-ионный аккумулятор с напряжением 18 В, который приобретается отдельно вместе с зарядным устройством. Скашивание травы производится с шириной до 260 мм при помощи лески диаметром до 2 мм.

Отличается нестандартной развесовкой, при которой двигатель расположен внизу конструкции. Благодаря такому решению, а также плечевому ремню обеспечивается меньшая нагрузка на руки и спину, что вкупе с эргономичными рукоятками, их прорезиненной поверхностью и отдельно вынесенными органами управления обеспечивает комфорт при длительной работе.

Причины выбора:

цена – 7099 рублей, как для известного европейского бренда, приятна. Правда, изготавливается он в Китае;

малый вес – 2,6 кг;

ширина скашивания - 260 мм, и возможность использования лески;

использование аккумуляторов распространённого форм-фактора;

хорошая оценка - 4,58 и огромное количество отзывов - 248 – можно зачитаться.

Недостатки:

щеточный двигатель;

отсутствие в комплекте аккумулятора и высокая цена оригинального, комплектация с аккумулятором и зарядным устройством в 2 раза дороже;

CAT DG210 1 for All 18V

Описание с сайта магазина:

Наслаждайтесь удобным и приятным уходом за газоном с аккумуляторным триммером CAT DG210. Хорошо сбалансированный и легкий инструмент отличается простотой управления и беспроводной мобильностью. Инструмент оснащен мощным бесщеточным двигателем для увеличения срока службы в 10 раз.

Причины выбора:

Цена – 14 999, как для известного американского бренда, допустима. Правда изготавливается он в Китае;

Не большой вес – 3,9 кг;

Бесщеточный двигатель;

Есть в комплекте аккумулятор - 4 Ач;

Ширина скашивания - 330 мм, и возможность использования лески;

Минимальная гарантия 36 месяцев;

Максимальная оценка - 4,77 и большое количество отзывов – 139.

Недостатки:

Использование фирменного аккумулятора и его высокая цена.

Заключение

Представленные модели не смогут справиться с большим бурьяном и заменить бензиновый триммер в виду своей малой мощности, но позволят поддерживать участок в ухоженном виде.

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Aceline OBS CGTBR150K1 OBS 20V позволяет с минимальными затратами опробовать в эксплуатации новое для себя оборудование. Минимальный вес позволяет использовать его человеку с любыми физическими характеристиками.

Makita DUR181Z LXT 18V является золотой серединой: достаточная мощность, распространённый тип аккумуляторов, известный бренд. Идеальным вариантом является наличие другого электроинструмента данной фирмы или других фирм, использующих данный вид аккумуляторов, что позволит минимизировать денежные затраты на аккумуляторы, все инструмента будут использоваться общие аккумуляторы.

CAT DG210 1 for All 18V – популярное решение от известной фирмы, которое не только хорошо будет справляться со своей задачей, но и позволит даже похвалиться своим приобретением и не переживать на счет надежности, 36 месяцев гарантии дают уверенность. Если есть другой инструмент от фирмы CAT, то приобретение становится весьма выгодным, т.к. триммер без аккумулятора и зарядного устройства стоит менее 10000 рублей.

Материал носит ознакомительный характер.

Буду рад услышать ваши варианты.

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Лёха из Трубы ака Шестаков Алексей