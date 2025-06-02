Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Выбор садового аккумуляторного триммера

Моя тётя, женщина в возрасте старше 60 лет, попросила меня помочь ей выбрать аккумуляторный триммер для сада. Я согласился, ещё не до конца осознавая, насколько серьёзным делом это может оказаться.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Вступление

Моя тётя, женщина 60+ лет, обратилась ко мне с просьбой помочь ей в выборе садового аккумуляторного триммера.

Обосновала его необходимость следующим:

  • и меется дачный участок, территорию вокруг которого она хочет содержать в чистоте;
  • в виду возраста использование ручной косы или бензинового триммера физически ограничено;
  • и самый главный довод: ее подруга купила себе такой и теперь расхваливает его, тёте нужен такой же.

Согласился посмотреть, не понимая еще, во что ввязался. У меня нет опыта использования аккумуляторного триммера, поэтому, начав выбирать, сделал неприятное открытие: их много и они очень разные.

  • тип двигателя (щеточный и бесщеточный), расположение (верхнее и нижнее);
  • вид режущего элемента (леска, нож или их сочетание);
  • аккумуляторы: напряжение (от 12-82 В), емкость (от 1,5-8 Ач), форм-фактор (у каждого производителя под свой инструмент свой аккумулятор со своим расположением контактов), наличие в комплекте и их количество;
  • эргономика конструкции (вес, форма ручек, наличие ремня).

Немного разобравшись в этом, выбирал по следующим критериям:

  • цена всегда важна, особенно для пенсионера;
  • тип двигателя желателен бесщеточный;
  • вес небольшой;
  • аккумулятор максимально популярный, такой, как используется в продукции фирмы Makita, напряжением 18 В. Тем более, что у нас есть аккумуляторы такого формата, емкостью от 2 до 6 Ач.

Выбирал в магазине ДНС по следующим причинам:

  • наличие магазина в городе;
  • богатый ассортимент, 92 наименования на момент выбора;
  • гарантия минимум 12 месяцев, а на одну из моделей - 36;
  • удобный сайт, быстрая доставка.

Выбранные модели

реклама



По выше перечисленным причинам сделать единственно правильный выбор не представлялось возможным, поэтому было предложено три варианта.

Aceline OBS CGTBR150K1 OBS 20V

Описание с сайта магазина:

Используется для скашивания травы и мягкой поросли, ее подравнивания в труднодоступных для газонокосилки местах. Данная модель оснащена бесщеточным электродвигателем. Ширина скоса ножом равняется 150 мм, он способен справиться с грубой растительностью на участке, которую не берет леска. Удобная ручка-привод позволяет легко управлять триммером.

Причины выбора:

  • очень маленькая цена – 2999 рублей на момент выбора;
  • очень малый вес, 1,1 кг;
  • бесщеточный двигатель;
  • есть в комплекте распространённого форм-фактора аккумулятор - 2 Ач, емкость небольшая, но его наличие позволяет сразу использовать триммер;
  • хорошая оценка - 4,55 и достаточное количество отзывов – 30, что позволит сформировать впечатление о модели;

Недостатки:

  • малая ширина скашивания - 150 мм;
  • режущий элемент - только ножи, пластиковые и металлические.

Makita DUR181Z LXT 18V

реклама



Описание с сайта магазина:

Эффективно справляется с травой различной жесткости и густоты, а также другой порослью на участках небольшой площади.

Оснащается электрическим двигателем, обеспечивающим 7800 об/мин. Для питания устройства используется литий-ионный аккумулятор с напряжением 18 В, который приобретается отдельно вместе с зарядным устройством. Скашивание травы производится с шириной до 260 мм при помощи лески диаметром до 2 мм.

Отличается нестандартной развесовкой, при которой двигатель расположен внизу конструкции. Благодаря такому решению, а также плечевому ремню обеспечивается меньшая нагрузка на руки и спину, что вкупе с эргономичными рукоятками, их прорезиненной поверхностью и отдельно вынесенными органами управления обеспечивает комфорт при длительной работе.

Причины выбора:

  • цена – 7099 рублей, как для известного европейского бренда, приятна. Правда, изготавливается он в Китае;
  • малый вес – 2,6 кг;
  • ширина скашивания - 260 мм, и возможность использования лески;
  • использование аккумуляторов распространённого форм-фактора;
  • хорошая оценка - 4,58 и огромное количество отзывов - 248 – можно зачитаться.

Недостатки:

  • щеточный двигатель;
  • отсутствие в комплекте аккумулятора и высокая цена оригинального, комплектация с аккумулятором и зарядным устройством в 2 раза дороже;

CAT DG210 1 for All 18V

Описание с сайта магазина:

Наслаждайтесь удобным и приятным уходом за газоном с аккумуляторным триммером CAT DG210. Хорошо сбалансированный и легкий инструмент отличается простотой управления и беспроводной мобильностью. Инструмент оснащен мощным бесщеточным двигателем для увеличения срока службы в 10 раз.

Причины выбора:

  • Цена – 14 999, как для известного американского бренда, допустима. Правда изготавливается он в Китае;
  • Не большой вес – 3,9 кг;
  • Бесщеточный двигатель;
  • Есть в комплекте аккумулятор - 4 Ач;
  • Ширина скашивания - 330 мм, и возможность использования лески;
  • Минимальная гарантия 36 месяцев;
  • Максимальная оценка - 4,77 и большое количество отзывов – 139.

Недостатки:

  • Использование фирменного аккумулятора и его высокая цена.

Заключение

Представленные модели не смогут справиться с большим бурьяном и заменить бензиновый триммер в виду своей малой мощности, но позволят поддерживать участок в ухоженном виде.

реклама





Aceline OBS CGTBR150K1 OBS 20V позволяет с минимальными затратами опробовать в эксплуатации новое для себя оборудование. Минимальный вес позволяет использовать его человеку с любыми физическими характеристиками.

Makita DUR181Z LXT 18V является золотой серединой: достаточная мощность, распространённый тип аккумуляторов, известный бренд. Идеальным вариантом является наличие другого электроинструмента данной фирмы или других фирм, использующих данный вид аккумуляторов, что позволит минимизировать денежные затраты на аккумуляторы, все инструмента будут использоваться общие аккумуляторы.

CAT DG210 1 for All 18V – популярное решение от известной фирмы, которое не только хорошо будет справляться со своей задачей, но и позволит даже похвалиться своим приобретением и не переживать на счет надежности, 36 месяцев гарантии дают уверенность. Если есть другой инструмент от фирмы CAT, то приобретение становится весьма выгодным, т.к. триммер без аккумулятора и зарядного устройства стоит менее 10000 рублей.

Материал носит ознакомительный характер.

Буду рад услышать ваши варианты.

Комментарии можно оставить здесь или в Лёха из Трубы (Телега) или Лёха из Трубы (ВК).

 

Лёха из Трубы  ака Шестаков Алексей

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аккумуляторный триммер выбор товара
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
10
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
6
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
15
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
9
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
10
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
5
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
2
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
Google выпустила приложение для запуска ИИ-моделей прямо на телефоне
+
Banana Pi представила новый одноплатный компьютер BPI-R4 Pro на базе MediaTek MT7988A
2
Muitavy представила настольное зарядное устройство 4-в-1 мощностью 200 Вт
+
Apple намеревается изменить линейку iPhone 17, предложив увеличенный экран и обновлённый дизайн
+
Пиратам удалось взломать последние части Call of Duty
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+
GeForce GTX 970 с GPU от GTX 980 и 8 ГБ памяти оказалась в 2,7 раза быстрее оригинальной GTX 970
1

Популярные статьи

Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
8
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
14
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
40
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
18
Топ 5 мифов о консолях Xbox и PlayStation, тиражируемых в нижнем интернете
2

Сейчас обсуждают

ebatoryi
13:28
пиндосы жирные,как свиньи стали.
NYT: Доклад Белого дома о состоянии здоровья американцев, вероятно, составлен с помощью ИИ
Дмитрий Малинин
13:12
Даже текущая сборка хорошего компа от 200 тысяч стоит с периферией! Дорогая становится электроника!
Цена в $45 000 за 1,4-нм техпроцесс от TSMC может ограничить круг заказчиков
MA_TE
13:11
Сегодня рекорд по комментариям. Подвиги Чимбала вышли на новый уровень...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Snowman44
13:11
Да, не спорю. Надеюсь, мы сможем узнать всю инфу по окончанию дела. Просто смысл сейчас что-то вбрасывать то? Я про автора статьи. Инфы нет, но по статье явно он делает Лесту уже виноватыми. К этому м...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Виталий Зырянов
13:03
Даже микролаб соло серии, свены ма серии, тех лет, рвут это как тузик грелку по качеству звука. Хотя и они далеки от чего-то приличного. Ещёхраз повторюсь, с этим, вам точно не нужно покупать никакие ...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
owzod
13:01
А что то изменилось? за пол года ...
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
Евгений Васютин
12:48
когда начинается дело, обвиняемая сторона получает документы в чем ее обвиняют и готовит свою защиту по ВСЕМ пунктам. Она не идет в слепую. Мужду получением документов и объявлением закрытого суда ест...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Waramagedon
12:46
Я не знаю, что вы продавали и слушали, но их звук на фоне многих всяких АС для компьютеров звучат на 4 балла из 5. Я когда их покупал, прослушал много всякого. Советую почитать тесты рилтеков последн...
Что такое джиттер и почему USB ЦАП - это норма в современном ПК
Анди
12:43
Но жалоба же как раз подана на то, что они якобы спонсировали, а не про налоги) Налоговая в таких компаний частый гость, такое не утаишь)
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Aleksei Byevich
12:42
за пуканы свои испугались
Российские автодилеры выступили против прямых онлайн-продаж машин автоконцернами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем