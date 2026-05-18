Блогер
Исследователи нашли в Молдове скифскую гробницу возрастом 2300 лет с редкой курильницей
В ней найдены человеческие останки, керамические сосуды, наконечники стрел, бусы и обработанный каменный предмет

В ходе раскопок недалеко от села Гура-Быкулуй в Молдове было обнаружено скифское захоронение возрастом 2300 лет. Земляная гробница скрывала человеческие останки, осколки сосудов из керамики, бусы, наконечники стрел, каменный предмет со следами обработки и редкую курильницу. Захоронение датируется III веком до н. э., относится к некрополю курганного типа в районе Анений-Ной и пока раскопано не полностью.

Изображение: Национальное археологическое агентство

Керамическую курильницу археологи описывают как характерную для скифских некрополей III–II веков до н. э., и у неё есть шансы стать одним из ключевых экспонатов Национального музея истории Молдовы. Наличие курильницы в захоронении указывает на тщательно спланированную церемонию, верования, статус и традиции. Что касается найденного полированного камня, высказывается предположение, что он мог быть алтарём.

Изображение: Национальное археологическое агентство

Специалисты надеются, что дальнейшие работы позволят найти другие артефакты и пополнят представления о похороненном здесь человеке. Эта находка в очередной раз напомнила о присутствии скифских общин на территории современной Молдовы.

#история #археология #раскопки #молдова #захоронения #гробницы #скифы
Источник: arkeonews.net
