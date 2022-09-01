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Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.

Руководство для тех, кто хочет впервые посетить Москву. Здесь я хочу поделиться с вами опытом нашей семейной поездки в этот замечательный город и дать пару советов о том, куда сходить, что посетить и так далее.
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Привет всем! Здесь я хочу поделиться с вами опытом нашей семейной поездки в Москву и дать пару советов о том, куда сходить, что посетить и так далее. Ну что ж, без лишних слов перейдем к делу.

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Почему именно Москва?


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Начать, я думаю, стоит с того, что объяснить, почему мы вообще решили поехать именно в Москву, а не, скажем, в Питер. Всё очень просто. Дело в том, что в августе-сентябре 2021 года мы с семьёй (состоящей из меня, жены и нашего тогда ещё четырёхлетнего сына) ездили на отдых в Анапу, и так получилось, что, возвращаясь обратно домой, у нас случилась восьмичасовая пересадка. Где бы вы думали? Правильно, в Москве. Недолго думая, моя благоверная составила список мест, которые мы могли бы посетить, чтобы не «тухнуть» все восемь часов на Ярославском вокзале. И из всего этого списка для посещения был выбран Московский зоопарк и, по возможности, Красная площадь. Спойлер: Красную площадь мы так и не посетили. Стоит сказать, что до этого никто из нас в Москве никогда не был. Даже наш четырехлетний сын там был первый раз. В это трудно поверить, но это правда! И поэтому, заручившись поддержкой замечательного приложения 2ГИС (не реклама), мы с легкостью узнали, на каких станциях метро нам надо сесть и выйти, чтобы добраться до зоопарка и отправились в путь.

И вот что я могу сказать про Московский зоопарк:

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Огромная территория под открытым небом и не только, разделенная на две части - старую и новую. Великое множество животных со всего мира! Чисто, красиво, всё по высшему разряду! В общем, отгуляв в зоопарке без малого шесть часов (при том, что мы еще не всё осмотрели) и пройдясь, немного вне зоопарка, наслаждаясь видами, до каких мог дотянуться наш взор, мы, уставшие, но довольные, отравились обратно на вокзал с чётким намерением когда-нибудь вернуться сюда и посвятить свой отпуск уже только Москве.

Подготовка.


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Честно сказать, намерения уже на следующий год провести отпуск в столице у нас не было. Была идея накопить денег и сделать ремонт в ванной комнате. Но случилось то что случилось, строительные материалы резко подорожали, и мы решили исполнить прошлогоднюю задумку.

И вот теперь я понемногу буду давать Вам советы, которые помогут как подготовиться к поездке Москву, так и продуктивно и весело провести время там.

И первым будет совет о том, чтобы сразу решить, как вы будете добираться до Москвы. Варианта три: поезд, автомобиль, самолет. Как вы понимаете, выбор будет зависеть от удаленности вашего населенного пункта, удобства, количества вашей группы, наличия времени и, естественно, имеющихся у вас денег. Ну и еще множества менее важных факторов.

Нами же был выбран поезд. Автомобиль нам не подходил по нескольким причинам, которые я не буду освещать, а самолет мы даже и не рассматривали так как из нашего маленького городка прямых рейсов в столицу просто нет. Поезд подходил нам по всем параметрам: от нашего города до Москвы всего 17-18 часов езды, так что, выехав в четыре часа дня, мы уже в десять часов утра были на месте. Группа у нас, как я говорил, небольшая: я, моя жена и наш пятилетний сын. Так что мы выкупили два нижних и одно верхнее места и были вполне довольны. Не стоит забывать и про такую важную вещь, как багаж. У нас его было прям много! Целый чемодан вещей, от одежды до зубных щеток. Отдельная сумка для быстрого доступа до всего, что может понадобится в поезде: вода, еда, тапки и прочее. И рюкзак, где лежали зарядки для телефонов, ноутбук и т.д.

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Кстати, если вы всё-таки, как и мы, выберете поезд, то билеты лучше купить как можно раньше, так как их быстро разбирают. Насколько знаю, в продажу они поступают минимум за месяц до отправления (зависит от маршрута поезда). И чтобы не стоять в изнуряющей очереди в кассу, советую скачать официальное приложение РЖД (опять же не реклама), где, введя все необходимые данные, вы сможете легко выбрать понравившиеся места и оплатить билеты. Они будут электронные, но не беспокойтесь, если вы давно не ездили на поездах и думаете, что при посадке проводник потребует от вас физический билет, то могу успокоить, что сейчас проводнику показывают только паспорт или, если вы с ребенком, свидетельство о рождении. Наличие у вас билета проводник проверяет по своему терминалу. А если физические копии билетов вам нужны для компенсации проезда на работе, то ДО отправления поезда их можно распечатать в той же кассе на вокзале в любое удобное время. А вот ПОСЛЕ отправки даётся только справка о стоимости проезда, но, к сожалению, эта услуга уже платная. Так что я в этом случае советую вам распечатать билеты ДО отъезда.

Далее: настоятельно рекомендую заранее составить список мест, которые хотите посетить, и, хотя бы приблизительно, узнать цены на билеты в выбранные музеи или развлекательные центры, чтобы уложиться в ваш бюджет, если он ограничен. В этой статье и следующих по теме я, конечно, приведу цены, на которые попали мы, но сами понимаете, всё меняется и не факт, что цена не возрастёт… ну или понизится, что вряд ли. Поверьте, прибыв в Москву без четкого плана мероприятий, у вас просто не будет времени составлять его там. Также составление списка помогло нам понять, что ходить мы будем ну оооочень много, и что это будет не так-то легко для пятилетнего ребёнка. Поэтому было принято решение взять для него в дорогу складной самокат, который в будущем не раз нас выручал.

Теперь, когда вы знаете хотя бы примерно, куда будете ходить,вам необходимо найти жильё, и желательно, чтобы оттуда, было удобно добираться до всех мест из вашего списка. Вариантов опять же масса: хостел, гостиница, отель, мини-отель, съёмная квартира и так далее. Как всегда, всё зависит от вашей численности, есть ли в вашей группе дети, финансов и количества дней, которое вы собираетесь провести в столице. Мы ехали в Москву на 5 ночей, и, как вы помните, с нами был пятилетний ребёнок. Так что хостелы мы даже не рассматривали, контингент в них бывает разный, да и с ребёнком там не слишком удобно. У кого-то может быть другое мнение, но каждому своё… Так что мы нацелились на съёмные квартиры и отели.

Квартиры отпали почти сразу из-за того, что не смогли найти подходящую по территориальному расположению и как люди скептически настроенные, боялись нарваться на недобросовестных арендодателей. Долго перебирая все оставшиеся варианты, мы остановились на отеле Norke (нет, всё еще не реклама). Это сеть отелей и апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге. Мы выбрали тот, что был недалеко от Казанского вокзала.

В плюсы его расположения вошли:

  1. Это был центр нашего списка мест посещений;
  2. Рядом станция метро Комсомольская;
  3. Недалеко тащиться с багажом как по приезду, так и по отъезду.

В минусы: как мы узнали уже по факту: чтобы попасть в метро, надо пройти через весь Казанский вокзал, а это постоянная проверка вещей на входе и очень много народу, что в нашей эпидемиологической обстановке ни есть хорошо. Но в Москве народу везде много, так что это незначительно.

В Norke предлагали нам небольшой номер с раскладным диваном, двуспальной кроватью, телевизором, кондиционером, маленькой кухней и ванной комнатой с душем, туалетом и раковиной. На кухне расположились раковина для мойки посуды, индукционная варочная панель на одну конфорку, небольшой холодильник, кастрюля, сковородка (не замызганая), тарелки, кружки и столовые приборы. Стоит ли упоминать Wi-Fi, без которого сейчас не обходятся даже общественные туалеты, я не знаю, но я уже его упомянул, так что вот. В общем все удобства. Только заплатите. А стоит сие удовольствие 3300₽ за ночь. Надо учесть, что номер у нас был четырёхместным (трёхместные были заняты), так что судите сами, но нам всё очень понравилось. Естественно, номер мы тоже забронировали заранее, заплатив авансом за одну ночь. В случае отмены брони за сутки до даты заселения, деньги бы нам вернули.

Теперь давайте повторим пройденный материал. Для того, чтобы подготовиться к путешествию вам стоит:

  1. Определиться как будете добираться до места;
  2. Купить билеты заранее;
  3. Составить список мест для посещения;
  4. Найти подходящее для вас жильё с удобным территориальным расположением.

Ну вот! С приготовлениями закончили, и теперь остаётся лишь дождаться заветной даты отъезда! О том, как мы провели время в Москве, где побывали и как развлекались, я расскажу в следующих статьях, в которых будет описан каждый день нашего путешествия в столицу с множеством дельных советов. Можете быть уверены, выйдут они очень скоро. Ну а пока… Пока!!!

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