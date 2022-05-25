Выход интерактивного фильма ужасов The Quarry намечен на 10 июня и в преддверии релиза студия Supermassive Games опубликовала системные требования для ПК-версии проекта.
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Для того чтобы запустить The Quarry на «минималках» потребуется следующая конфигурация ПК:
- ОС: Windows 10 64 бит.
- Процессор: AMD FX-8350 bkb Intel Core i5-3570.
- Графический адаптер: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Место на HDD/SSD: 50 ГБ.
А рекомендованные требования выглядят следующим образом:
- ОС: Windows 10 64 бит.
- Процессор: AMD Ryzen 7-3800XT или Intel Core i9-10900K.
- Графический адаптер: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Место на HDD/SSD: 50 ГБ.
The Quarry — новый интерактивный хоррор от создателей Until Dawn и антологии The Dark Pictures. Игра расскажет историю группы подростков, приехавших отдыхать в летний лагерь «Хэкеттс Куори». Однако вместо вечеринок и веселья им придется бороться за свои жизни, спасаясь от обезумевших местных жителей и обитающих в этих местах мистических сил.
Игра будет обладать полностью нелинейным сюжетом в духе предыдущих работ Supermassive Games, а каждый из играбельных персонажей может безвозвратно погибнуть в случае неудачных действий игрока. Разработчики хвастаются, что для каждого из героев заготовлено по дюжине уникальных анимаций смерти. При этом гибель персонажей может ощутимо сократить хронометраж игры и вместо запланированных 10 часов геймплея игрок получит лишь 7-8.