Требования оказались довольно скромными.

Выход интерактивного фильма ужасов The Quarry намечен на 10 июня и в преддверии релиза студия Supermassive Games опубликовала системные требования для ПК-версии проекта.

Для того чтобы запустить The Quarry на «минималках» потребуется следующая конфигурация ПК:

ОС: Windows 10 64 бит.

Процессор: AMD FX-8350 bkb Intel Core i5-3570.

Графический адаптер: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470.

Оперативная память: 8 ГБ.

Место на HDD/SSD: 50 ГБ.

А рекомендованные требования выглядят следующим образом:

ОС: Windows 10 64 бит.

Процессор: AMD Ryzen 7-3800XT или Intel Core i9-10900K.

Графический адаптер: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700.

Оперативная память: 16 ГБ.

Место на HDD/SSD: 50 ГБ.

The Quarry — новый интерактивный хоррор от создателей Until Dawn и антологии The Dark Pictures. Игра расскажет историю группы подростков, приехавших отдыхать в летний лагерь «Хэкеттс Куори». Однако вместо вечеринок и веселья им придется бороться за свои жизни, спасаясь от обезумевших местных жителей и обитающих в этих местах мистических сил.

Игра будет обладать полностью нелинейным сюжетом в духе предыдущих работ Supermassive Games, а каждый из играбельных персонажей может безвозвратно погибнуть в случае неудачных действий игрока. Разработчики хвастаются, что для каждого из героев заготовлено по дюжине уникальных анимаций смерти. При этом гибель персонажей может ощутимо сократить хронометраж игры и вместо запланированных 10 часов геймплея игрок получит лишь 7-8.