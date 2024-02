Новое приключение в мире Elden Ring представлено в первом трейлере расширения

Первый взгляд на таинственный мир Shadow of the Erdtree был предоставлен компаниями Bandai Namco и FromSoftware. Обновление для хитового экшен-RPG Elden Ring обещает новые области для исследования, соперников для битвы и свежие элементы геймплея. В дополнении Shadow of the Erdtree игроки будут исследовать мрачные Земли Теней, где скрыты загадки, которые лишь ждут, чтобы быть раскрытыми. Изучайте неведанное, станьте против новых мощных врагов и цените каждую победу, которой предстоит добиться. Получите неповторимый опыт от сложных отношений между персонажами и окунитесь в захватывающий рассказ о предательствах и амбициях, способный пробудить самые сильные эмоции.

реклама

Elden Ring принёс свежее дыхание в жанр RPG с момента своего запуска в феврале 2022 года для PC и игровых консолей нового и прошлого поколения. Приветствуемый критиками и принесший радость миллионам игроков, тайтл продал более 20 миллионов копий и продолжает завоёвывать своих поклонников.