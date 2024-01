Раскрыт новый проект от студии Naughty Dog

С того момента, как студия Naughty Dog представила миру свой последний значительный проект, прошло уже довольно много времени. За это время команда успела не только выпустить обновлённую версию первой части The Last of Us, но и заявила о скором выходе обновлённого издания второй части игры. Однако среди фанатов всё чаще возникают вопросы относительно дальнейших планов разработчиков.

Оживлённые обсуждения начались после того, как один из пользователей Reddit обнаружил интересную информацию на странице Колина Лоримера в сети LinkedIn. Из его профиля стало известно, что на данный момент разработчик принимает активное участие в создании совершенно нового проекта для Naughty Dog. На сегодняшний день у проекта ещё нет официально объявленного названия, однако стоит отметить, что ранее Лоример работал над проектом The Last of Us Online, который, к сожалению, был отменён.

Интрига вокруг новой игры усиливается: поклонники студии с нетерпением ждут подробностей о том, каким будет новый игровой проект. Разработчики Naughty Dog давно зарекомендовали себя как создатели качественных историй и захватывающих игровых миров, и сообщество геймеров справедливо ожидает, что и новая игра не разочарует их ожидания.