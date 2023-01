Из-за больших перепадов температуры консоль может стать влажной

Среди опасений обладателей игровой консоли Nintendo Switch можно вспомнить дрейф стика Joy-Con и необходимость защиты экрана от повреждений. Мало кто думал, что ещё одним поводом для беспокойства может оказаться конденсация. Тем не менее, это так, о чём предупреждает служба поддержки Nintendo.

реклама

Японский канал поддержки Nintendo написал в Твиттере, что обладатели Switch должны следить за конденсацией и полностью выключать консоль вместо перевода в спящий режим, если эта проблема возникнет. Непонятно, почему в Nintendo опомнились только сейчас, когда консоль продаётся скоро как шесть лет.

Производитель советует следить за каплями воды, так как они могут повредить устройство. Если капли появляются, рекомендуется отнести Switch в тёплое помещение и дать консоли высохнуть. Зимой конденсация при переходе между тёплым помещением и холодным открытым воздухом особенно актуальна.

Твит производителя содержит ссылку на указания по полному отключению устройства. Для этого нужно нажать на кнопку питания на три секунды, затем выбрать Электропитание > Выключить. Ещё можно принудительно выключить устройство, удерживая кнопку питания 12 секунд.

Что касается дрейфа стиков Joy-Con, небольшая компания из Китая предлагает решение. Пользователи могут купить новые аналоговые стики производства GuliKit. Они применяют датчики на эффекте Холла и не подвержены дрейфу.

Bloomberg сообщает, что Nintendo собирается нарастить производство Switch по причине высокого спроса. 12 мая выйдет долгожданная игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и спрос может стать ещё выше. В будущем году ожидается релиз консоли Switch нового поколения, сообщает Techspot.