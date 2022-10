Android Go сейчас установлена на 250 млн устройств

Дизайн Google Material You появился в версии Android 12, но не в вариантах Go Edition. Эта система для слабых смартфонов сохраняла устаревший внешний вид. Теперь это в прошлом и Google представляет систему Android 13 Go Edition с дизайном Material You. Это означает современный облик и фоновые цвет под цвет обоев.

Обновление упростит поддержку устройства в актуальном состоянии. В Android 13 Go Edition будут предлагаться обновления через Google Play. Это означает получение критических исправлений без необходимости ждать их выпуска производителем смартфона. Заодно это позволит экономить ограниченное обычно на дешёвых аппаратах дисковое пространство.

В этой версии Go добавлена функция Discover для просмотра тщательно подобранного списка новостей и прочего контента. Некоторые другие новшества Android 13 тоже не забыты, включая разрешения на уведомления и языковые настройки каждого приложения отдельно.

Первые устройства на Android 13 Go Edition появятся не раньше будущего года. Google надеется продолжить увеличивать количество аппаратов на Android Go. Сейчас насчитывается около 250 млн ежемесячно активных устройств, пишет Engadget.