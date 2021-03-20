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Компания Motorola работает над обновлённой серией смартфонов Moto G. Она должна охватить ценовые категории от начальной до средней. Moto G10 и Moto G30 были первыми представителями, дальше на очереди Moto G100, затем может появится Moto G60.

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На форуме XDA-Developers нашлась новая информация. Похоже, что Moto G60 станет одним из наиболее привлекательных доступных по цене смартфонов в 2021 году. В ближайшие месяцы он появится в продаже в Европе и Латинской Америке на Android 11.

Ожидается экран размером 6,78 дюйма Full HD+ (2460 x 1080 пикселей). У него будет частота обновления 120 Гц. Это показывает, что подобные экраны всё чаще проникают в аппараты средней ценовой категории.

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В верхней части экрана расположена камера 32 Мп внутри выреза. Задняя камера должна быть тройной. Основная из них будет обладать разрешением 108 Мп с сенсором от Samsung, сверхширокоугольная камера будет 16 Мп. Ещё есть камера 2 Мп с неизвестным предназначением. Это может быть сенсор глубины или камера макро. Существует другая разновидность Moto G60 с основной камерой 64 Мп и передней камерой 16 Мп.

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Ещё тут должен быть процессор Snapdragon 732G, но вряд ли будет поддержка стандарта связи 5G. Базовая версия смартфона получит сочетание памяти 4/64 Гб, а позже выйдет более дорогой вариант 6/128 Гб.

Как сказано в заголовке, ёмкость батареи составит 6000 мАч. Это превосходит привычное для серии Moto G Power значение в 5000 мАч.