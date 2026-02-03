Американский производитель занял 69% родного рынка смартфонов США

Недавно компания Apple огласила финансовые результаты за минувший квартал, показав доход в размере $143,756 млрд. Этот рекордный показатель стал возможным в первую очередь за счёт популярности аппаратов iPhone, которые внесли более половины вышеназванной суммы. За счёт такого масштабного роста продаж американский производитель сумел укрепить лидерство на родном для себя рынке смартфонов США. Популярность линейки iPhone 17 не позволяет конкурирующим производителям, включая Samsung, рассчитывать здесь на лидерство.

Изображение: Grok

Аналитики компании Counterpoint Research полагают, что отчасти Apple доминирует в своей стране за счёт активной рекламной деятельности больших операторов мобильной связи AT&T, T-Mobile и Verizon. Первый показал рекордные продажи Apple, и все три оператора демонстрируют лидерство iPhone 17 Pro Max по объёму спроса. В минувшем квартале доля рынка iPhone выросла на 4% и сейчас она составляет 69%, тогда как у Samsung только 13%.

Изображение: Counterpoint Research

Южнокорейский производитель может рассчитывать поправить своё положение в США со скорым релизом премиальных смартфонов серии Galaxy S26. Далее во второй половине года появятся складные смартфоны Samsung следующего поколения. Примерно в те же сроки Apple выпустит первых представителей серии iPhone 18. Аналитик Мин-Чи Куо рассчитывает, что Apple возьмёт на себя расходы на подорожавшую память, чтобы укрепить лидерство по продажам смартфонов.