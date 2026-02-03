Классические игры можно будет запустить благодаря процессору Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2

Известная своими игровыми устройствами компания Ayaneo начала принимать заказы на очередную портативную консоль. Это предложение для любителей старых видеоигр, которые предпочитают экраны с соотношением сторон 4:3. Консоль Pocket S Mini обладает LCD-экраном с диагональю 4,2 дюйма и разрешением 1280 х 960. Процессор Snapdragon G3x Gen 2 является восьмиядерным, с графикой Adreno и активной системой охлаждения.

Изображение: Ayaneo

В состав устройства входят джойстики с RGB-подсветкой и датчиками Холла, стандартные триггеры с датчиками Холла для обеспечения точности управления, прозрачные кнопки с рельефной поверхностью и аккумулятор ёмкостью 4 000 мАч. Как долго этот аккумулятор позволяет устройству работать, сказано не было, но имеется быстрая зарядка PD.

Изображение: Ayaneo

Также в состав устройства входят стереодинамики, разъём USB 3.2 Gen 2 Type-C, отсек для установки карт памяти microSD, модули связи Wi-Fi и Bluetooth 5.3. В составе Android есть центр управления играми, рабочий стол и расширенные параметры вроде режима производительности. Размеры консоли равны 167,1 х 77,85 х 18,5 мм при весе 305 г.

Изображение: Ayaneo

Базовая модель с объёмом оперативной памяти 8 ГБ и хранилищем 128 ГБ доступна в чёрном и белом цветовых вариантах по цене $319. Более продвинутая конфигурация 12/256 ГБ стоит $399, тогда как флагманскую модель 16/512 ГБ предлагается приобрести за $479. Только последняя версия продаётся в цветовом варианте Retro Power. Это сниженные цены для первых покупателей, которые потом станут выше на $80.