Аналитик MST Financial: PlayStation 6 может появиться позже ожидавшегося срока
Дефицит памяти и цены на неё заставляют Sony и Microsoft делать жизненный цикл консолей нынешнего поколения PlayStation и Xbox непривычно долгим

Пошёл шестой год жизненного цикла игровых консолей нынешнего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это довольно солидный срок, поэтому ожидание выпуска консоли следующего поколения усиливается. Большинство наблюдателей предполагали, что релиз состоится в 2027 или 2028 годах. К сожалению, времена на рынке электроники сейчас суровые, поскольку дефицит чипов памяти и заоблачные цены на них заставляют одних производителей откладывать релиз новых продуктов, а других - полностью отменять их.

Sony и Microsoft ситуацию не комментировали, но наверняка она повлияет на их планы относительно будущих консолей. Аналитик компании MST Financial Дэвид Гибсон (David Gibson) на японском сайте SandStoneInsights поделился прогнозами относительно результатов третьего квартала финансового года Sony. Прогноз затронул всю деятельность японского производителя, в том числе игровое подразделение.

Согласно этому прогнозу, результаты Sony за квартал окажутся лучше ожидавшихся благодаря продажам игр собственной разработки и игр сторонних производителей. Это облегчит для компании продление жизненного срока консолей нынешнего поколения.

В результате PlayStation 6 может выйти позже, чем многие ожидали. Если же Sony не станет откладывать появление PlayStation 6, цена на неё может оказаться настолько высокой, что желающих совершить покупку будет значительно меньше обычного.

#microsoft #игры #sony #xbox #playstation #видеоигры #игровые консоли #память #дефицит памяти #кризис памяти
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

