Главный поставщик, компания Quanta, подтвердил отсутствие препятствий для начала промышленного производства

NVIDIA недавно рассказала о запуске полномасштабного производства Vera Rubin уже в нынешнем квартале, что опередило собственный график компании. Когда клиенты получат первую партию стоек, сказано не было. Теперь, по словам исполнительного вице-президента компании Quanta Майка Янга, поставки первых экземпляров Rubin стартуют в августе. Это даст полную интеграцию с гиперскейлерами в последнем квартале 2026 года.

На этот раз вместо чиплетов применяются усовершенствованные упаковка и интеграция HBM, что ставило под сомнение обещанные NVIDIA сроки релиза. С другой стороны, несколько компонентов инфраструктуры Rubin оказались такими же, как в серии Blackwell, что упростило изменения производственных линий.

Пока поставки Rubin ожидаются в конфигурации NVL72, хотя в прошлом году на конференции GTC компания представила также конфигурацию NVL144. За счёт уменьшенного количества чипов производитель старается сократить тепловыделение и сделать проще производственный процесс.

От крупных облачных компаний внедрения Rubin AI ждут между последним кварталом 2026 года и первым кварталом 2027 года. В число первых клиентов войдут Google, Microsoft и OpenAI.