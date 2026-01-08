Сайт Конференция
В России в начале 2026 года подорожали смартфоны серии iPhone 17
На это мог повлиять как повышенный спрос во время новогодних праздников, так и базовая ставка НДС в 22%

Согласно последней информации, аппараты Apple iPhone нового поколения в первые дни наступившего года в России стали дороже. В зависимости от конкретной модели рост стоимости составляет от 9% до 20%.

Стандартный аппарат iPhone 17 в розничных магазинах и в онлайн-магазинах в последнем месяце 2025 года предлагался по цене от 69 000 руб. В первые дни января он стоит уже до 82 000 руб, то есть рост цены составил 18%.

Модель iPhone 17 Pro подорожала на 19% за месяц и сейчас стоит 117 000 руб. iPhone 17 Pro Max предлагается приобрести за 121000 руб, что на 17,4% дороже декабрьской цены. Самый тонкий и самый непопулярный iPhone Air подорожал до 87 000 руб, тогда как прежде стоил 80 000 руб.

К сожалению, цены подняли не только на iPhone последнего поколения. Если стандартный iPhone 16 месяц назад предлагался за 56 500 руб, то сейчас за него предстоит отдать 59 000 руб. Во всех случаях речь идёт о моделях с минимальным объёмом хранилища.

В начале года налог на добавленную стоимость увеличился с прежних 20% до 22%. 1 сентября вступит в силу закон о технологическом сборе, так что расходы магазинов вырастут, а вместе с ними и цены. С каждого смартфона сбор может быть около 750 руб.

#россия #смартфоны #iphone #app
Источник: hi-tech.mail.ru
