По словам экспертов, ситуация на рынке оказалась хуже, чем ожидалось ранее.

Цены на DRAM и NAND продолжают уверенный рост, который оказался значительно круче предыдущих ожиданий. Аналитики TrendForce пересмотрели свои квартальные прогнозы в сторону повышения, ожидая почти двукратного подорожания DRAM и роста цен на NAND-флэш до 60%.

Первоначальные оценки, предсказывавшие увеличение стоимости DRAM на 55–60% в первом квартале 2026 года, теперь признаны оптимистичными. Согласно новым данным, контрактные цены в этом сегменте могут взлететь на 90–95% по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Наиболее значительный скачок ожидает рынок DRAM для персональных компьютеров — 105–110%. Серверная память подорожает на 88–93%, как и мобильные решения. Даже высокопроизводительная память HBM с многослойной архитектурой, критичная для систем ИИ, не избежит тренда: прогнозируется рост на 80–85%.

Ситуация с флэш-памятью NAND, используемой в смартфонах, SSD и картах памяти, также ухудшается. Прогноз по росту корпоративных контрактных цен повышен с 33–38% до 55–60%. Отдельно отмечается сегмент корпоративных SSD, где стоимость может увеличиться на 53–58%. TrendForce

Основные драйверы роста хорошо известны. Бум на строительство дата-центров для искусственного интеллекта создаёт аномально высокий спрос на микросхемы памяти. Предложение не успевает за потребностями, что формирует устойчивое рыночное дефицит и позволяет производителям диктовать условия. Это уже привело к рекордным котировкам акций многих компаний-производителей.

Среди потребителей разворачивается настоящая конкурентная борьба за модули памяти. В этих условиях активизировались переговоры с китайскими вендорами, видящими шанс нарастить свою долю рынка. Дефицит NAND усугубляется ещё и тем, что часть мощностей переключается на выпуск более рентабельной DRAM-памяти. Это открывает дополнительные возможности для таких игроков, как Kioxia и SanDisk, чтобы укрепить свои позиции.