Разработка продвигается успешно

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила во время последнего отчёта о доходах компании, что Microsoft может выпустить консоль Xbox следующего поколения в 2027 году, пишет Engadget.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash

Может быть интересно

Со слов Лизы Су, Valve планирует начать поставки игрового мини-ПК Steam Machine с аппаратными решениями AMD в начале этого года, а разработка игровой консоли Microsoft Xbox с полукастомным процессором от AMD «продвигается успешно, позволяя рассчитывать на запуск в 2027 году». Хотя это не обязательно означает, что Microsoft выпустит новую консоль Xbox в следующем году, похоже, это текущая цель компании, отмечают журналисты.

В середине 2025 года президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) объявила о многолетнем партнёрстве с компанией AMD для разработки игровых консолей и прочих устройств. Microsoft планирует активно использовать искусственный интеллект и машинное обучение в будущих играх для Xbox.

Из документов судебного разбирательства между Федеральной торговой комиссией (FTC) и Microsoft ранее стало известно, что Microsoft планировала сделать следующую Xbox «гибридной игровой платформой», сочетающей локальное оборудование и облачные вычисления. В документах также говорилось о планах выпустить следующую Xbox в 2028 году. Пока неизвестно, решила ли компания выпустить новую Xbox раньше, но это возможно, учитывая, что Xbox X и S были выпущены в 2020 году и продавались не так хорошо, как Xbox One .