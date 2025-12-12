После пятилетних судебных противостояний популярная многопользовательская игра может быть установлена на Android самым простым способом

11 декабря основатель и генеральный директор компании Epic Games Тим Суини объявил, что игра Fortnite официально возвращается в магазин Play Store в США. В сообщении Суини говорится, что игра будет доступна через магазин Epic Games на Android и по всему миру.

Аккаунт Fortnite в X сообщает о начале нового сезона, O.G. Chapter 1 Season 7. В посте напоминается, что игра была удалена из магазина во время судебных разбирательств Epic Games с Google и что Fortnite вернулась на iPhone в начале этого года.

Суини отмечает, что после возвращения Fortnite в Apple Store игра поднялась на второе место в рейтинге «самых скачиваемых игр для iOS в США» за 2025 год. Это многое говорит о том, насколько она популярна.

Борьба Epic Games с Google началась в 2020 году, когда компания инициировала антимонопольный иск против последней из-за её практик работы с Play Store. С тех пор ключевые фигуры, такие как судья Джеймс Донато, выносили решения в пользу Epic Games, стремясь изменить работу магазина приложений Google. В 2024 году судья Донато вынес постановление о внесении масштабных изменений в Play Store.

Google признали виновной в незаконной монополизации «распространения приложений для Android» и «внутриигровых покупок». Теперь мы видим результат «полной победы», по словам Суини, которую Epic одержала в августе, что позволило ей перенести свой магазин игр в пространство приложений Google. Ранее Epic Store на Android был единственным способом для пользователей играть в Fortnite. Процесс установки через сторонние сервисы, по словам Epic, создавал сложности.

С возвращением Fortnite в Play Store эти сложности остались в прошлом.